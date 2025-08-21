Вышел Redmi Note 15: OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3 от $140

В дополнение к смартфонов среднего уровня Redmi Note 15 Pro и Pro+ компания Xiaomi также представила бюджетную версию Redmi Note 15. В отличие от старших устройств, компания не делала предварительных анонсов этой модели. Тем не менее новинка получила ощутимые изменения по сравнению с Redmi Note 14.

Габариты Redmi Note 15 увеличились на 2 мм в высоту — теперь смартфон имеет размеры 164×75,42×73,5 мм. Но в то же время масса уменьшилась с 190 г до 178 г. Благодаря увеличению размеров удалось установить более крупный 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Аккумулятор также стал более емким: 5800 мА-ч против 5110 мА-ч у предшественника. При этом сохранилась поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Еще одно обновление коснулось платформы. MediaTek Dimensity 7025 Ultra уступил место новому и более производительному Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. По данным тестов, прирост производительности составляет около 18%. На выбор пользователей доступны конфигурации с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 128 или 256 ГБ.

В то же время Xiaomi заменила сенсор основной камеры на 50-мегапиксельный Light Hunter 400, что может привести к некоторому снижению качества по сравнению с Sony LYT-600, который использовался в Redmi Note 14.

Компания пока не сообщила о международном запуске этой модели, но по последним утечкам смартфон может выйти на других рынках под названием Redmi Note 15 5G. В Китае доступны цвета Azure Blue, Midnight Dark и Starlight White. Цена в зависимости от конфигурации памяти составляет:

6/128 ГБ — $139

8/128 ГБ — $153

8/256 ГБ — $181

12/256 ГБ — $209.

Источник: notebookcheck