Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro и Pro+: батарея 7000 мА-ч и цена от $210

Как и ожидалось, Xiaomi официально представила в Китае новые смартфоны Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+. Компания сделала акцент на прочности корпуса, водозащите и рекордной автономности. Это самые выносливые смартфоны серии Note за всю историю, которые при этом также не разочаруют фанатов производительности и фотовозможностей.

Характеристики

Обе модели получили 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3200 нит. Частота отклика сенсора составляет 480 Гц, а в некоторых играх активируется мгновенное считывание до 2560 Гц. Для снижения мерцания применяется ШИМ-димер с частотой 3840 Гц. Дисплей поддерживает HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid, имеет 12-битную глубину цвета и покрытие цветового пространства DCI-P3. Технология Wet Touch 2.0 позволяет управлять смартфоном даже с мокрым дисплеем.

Redmi Note 15 Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4-нм, до 2,6 ГГц, GPU Mali-G615 MC2). Объем оперативной памяти может составлять 8 или 12 ГБ, а емкость хранилища — 256 или 512 ГБ. В свою очередь, Redmi Note 15 Pro+ стал первым смартфоном на базе нового чипа Snapdragon Snapdragon 7s Gen 4 с графикой Adreno 810. Для лучшего контроля температур в этой модели производитель внедрил систему охлаждения Ice-Sealed Circulating Cooling Pump с большим графитовым слоем. Устройство имеет 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища.

В плане дизайна задняя часть почти не изменилась по сравнению с прошлогодним Redmi Note 14 Pro+. Смартфон Redmi Note 15 Pro получил основной 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 с OIS (объектив f/1.5). Его дополняют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера имеет сенсор на 20 Мп. Note 15 Pro+ предлагает лучшую конфигурацию камеры. Главный 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 с OIS дополнен 50-мегапиксельным телефото модулем с 2,5-кратным зумом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Обе модели снимают видео в разрешении 4K и используют ИИ-алгоритмы для улучшения и редактирования снимков вроде Magic Eraser и AI Portrait.

В обеих новинках установлены аккумуляторы емкостью 7000 мА-ч — самый большой в линейке Note. Модель Note 15 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, а Pro+ — 90 Вт. Устройства также поддерживают реверсивную зарядку мощностью 22,5 Вт для питания других гаджетов. Корпуса прикрыты стеклом Xiaomi Dragon Crystal и усилены стеклопластиковой задней панелью. Смартфоны выдерживают падение с высоты 2 метров на гранит. Они сертифицированы по IP66, IP68, IP69 и IP69K, что подтверждает пыленепроницаемость и защиту даже от водяной струи под высоким давлением.

Аудиосистема включает симметричные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, громкость которых Xiaomi оценивает в 400% по сравнению со стандартными решениями. Смартфоны поддерживают 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и улучшенную GPS-навигацию. В Pro+ установлен дополнительный чип Pascal T1S, который повышает скорость Wi-Fi и Bluetooth до 26% и улучшает точность позиционирования. Специальная версия Note 15 Pro+ Satellite Messaging Edition поддерживает двусторонние сообщения через спутниковую сеть Beidou, а также отправку SMS в чрезвычайных ситуациях без доступа к мобильной связи. Оба устройства работают под управлением HyperOS 2 на базе Android 15.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Цена

Новые смартфоны Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ уже поступили в продажу в Китае. Доступны цвета Midnight Black, Purple, White и Blue.

Цена Redmi Note 15 Pro:

8/256 ГБ — $210,

12/256 ГБ — $238,

12/512 ГБ — $266.

Цена Redmi Note 15 Pro+:

12/256 ГБ — $280,

12/512 ГБ — $308,

16/512 ГБ — $336,

Satellite Messaging Edition — $350.

Источник: gizmochina