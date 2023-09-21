Вышла первая бета Android 14 QPR1 — что нового для Pixel?

Google выпустила доступную для загрузки ОС Android 14 QPR1 Beta 1. Однако установить ее могут только владельцы смартфонов и планшетов Pixel. QPR — это Quarterly Platform Releases, квартальный релиз.

Что нового в Android 14 QPR1 Beta 1

На устройствах Pixel появится repair mode (режим восстановления или ремонта). Вероятно это возможность заблокировать смартфон в определенном базовом режиме, прежде чем отдавать его в ремонт. Данные в теории будут защищенными, передает Wccftech.

В Android 14 QPR1 Beta 1 изменились цветовые решения меню Quick Settings.

Pixel Fold получит функцию, которая позволит продолжать пользоваться программами, когда устройство сложено.

Новая QPR1 Beta 1 принесет новые эффекты частиц при смене обоев.

Google уделила определенное внимание Pixel Launcher, переключатели настроек были изменены. Также появилась настройка «Предложения перед поиском» (Suggestions before searching), а в нижней части лаунчера появился ярлык, с помощью которого можно перейти к настройкам.



QPR1 Beta 1 добавила более полную информацию о батарее (сначала только в Pixel 8 и 8 Pro). Показывает дату изготовления и количество циклов. Google также сообщила, что количество циклов может не равняться нулю в устройствах из коробки из-за проверки качества.

В новой версии Android 14 QPR1 Beta 1 Google также добавила новый циферблат под названием Metro.

Напоследок Android 14 QPR1 Beta 1 позволяет устанавливать соотношение сторон для определенных приложений. Можно выбрать полноэкранный, полуэкранный или 16:9 режимы. Функция может быть полезной для пользователей Pixel Fold.

Другие ключевые изменения

Владельцы Pixel смогут использовать смартфон как веб-камеру для ПК.

Похоже Google предложит функцию Find My, которая позволит найти устройство даже в выключенном состоянии, как iPhone. На соответствующую функциональность намекает скрытый интерфейс, который оказался в «бете» Android 14.

Какие модели Pixel поддерживают Android 14 QPR1 Beta 1 и где скачать

В списке есть ссылки на скачивание соответствующих образов. Инструкцию по установке на английском языке можно получить тут. Не забывайте о рисках установки предрелизного ПО.