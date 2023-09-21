Вышла первая бета Android 14 QPR1 — что нового для Pixel?

Google выпустила доступную для загрузки ОС Android 14 QPR1 Beta 1. Однако установить ее могут только владельцы смартфонов и планшетов Pixel. QPR — это Quarterly Platform Releases, квартальный релиз.
Что нового в Android 14 QPR1 Beta 1
На устройствах Pixel появится repair mode (режим восстановления или ремонта). Вероятно это возможность заблокировать смартфон в определенном базовом режиме, прежде чем отдавать его в ремонт. Данные в теории будут защищенными, передает Wccftech.
В Android 14 QPR1 Beta 1 изменились цветовые решения меню Quick Settings.
Pixel Fold получит функцию, которая позволит продолжать пользоваться программами, когда устройство сложено.
Новая QPR1 Beta 1 принесет новые эффекты частиц при смене обоев.
Google уделила определенное внимание Pixel Launcher, переключатели настроек были изменены. Также появилась настройка «Предложения перед поиском» (Suggestions before searching), а в нижней части лаунчера появился ярлык, с помощью которого можно перейти к настройкам.
QPR1 Beta 1 добавила более полную информацию о батарее (сначала только в Pixel 8 и 8 Pro). Показывает дату изготовления и количество циклов. Google также сообщила, что количество циклов может не равняться нулю в устройствах из коробки из-за проверки качества.
В новой версии Android 14 QPR1 Beta 1 Google также добавила новый циферблат под названием Metro.
Напоследок Android 14 QPR1 Beta 1 позволяет устанавливать соотношение сторон для определенных приложений. Можно выбрать полноэкранный, полуэкранный или 16:9 режимы. Функция может быть полезной для пользователей Pixel Fold.
Другие ключевые изменения
- Владельцы Pixel смогут использовать смартфон как веб-камеру для ПК.
- Похоже Google предложит функцию Find My, которая позволит найти устройство даже в выключенном состоянии, как iPhone. На соответствующую функциональность намекает скрытый интерфейс, который оказался в «бете» Android 14.
Какие модели Pixel поддерживают Android 14 QPR1 Beta 1 и где скачать
- Pixel Fold: Factory Image — OTA
- Pixel Tablet: Factory Image — OTA
- Pixel 7a: Factory Image — OTA
- Pixel 7 Pro: Factory Image — OTA
- Pixel 7: Factory Image — OTA
- Pixel 6a: Factory Image — OTA
- Pixel 6 Pro: Factory Image — OTA
- Pixel 6: Factory Image — OTA
- Pixel 5a: Factory Image — OTA
В списке есть ссылки на скачивание соответствующих образов. Инструкцию по установке на английском языке можно получить тут. Не забывайте о рисках установки предрелизного ПО.