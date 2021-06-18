Вышло обновление v30 для Oculus Quest, которое добавляет поддержку беспроводного соединения Air Link и многозадачность

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Facebook выпустила обновление прошивки v30 для VR-гарнитур Oculus Quest и Quest 2 спустя два дня после того, как его анонсировал глава компании Марк Цукерберг.

Апдейт приносит обещанную поддержку технологии Air Link. Она позволяет играть в игры с ПК на Quest без провода и является более удобной альтернативой проводному подключению Oculus Link по USB-C — несколько месяцев назад ее включили для владельцев Oculus Quest 2 в рамках обновления v28. До этого владельцы оригинальной модели Oculus Quest в вопросе беспроводного стриминга полагались на стороннее ПО Virtual Desktop — ранее разработчик Гай Годин прямо обвинил Facebook в том, что она скопировала его проект.

Также обновление включает новый интерфейс с расширенными возможностями многозадачности для Infinite Office — он позволяет размещать бок о бок несколько приложений, включая браузер, Oculus TV, Oculus Move, магазин и прочие. Как и многие новые функции Oculus Quest, многозадачность первое время будет доступна отдельным пунктом в меню экспериментальных настроек. После ее активации приложения можно перетащить вверх из строки меню или библиотеки и зафиксировать в нужном месте.

Среди прочих улучшений — отдельная вкладки специальных возможностей в меню настроек, которая, в числе прочего, позволяет менять перспективу, чтобы увидеть изображение так, если бы он играл в положении стоя, без необходимости вставать со стула. Экспериментальная функция увеличивает «высоту просмотра на 16 дюймов (0,4 метра) в поддерживаемых приложениях». Также разработчики добавили возможность переключать встроенный микрофон гарнитуры между общесистемным чатом и используемым приложением.

Обновление будет распространяться постепенно, поэтому некоторым придется подождать его несколько недель.

Накануне Facebook объявила о начале тестирования показа рекламы в VR-приложениях на Oculus Quest.