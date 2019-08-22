Walmart подала в суд на Tesla после возгорания солнечных панелей на крышах магазинов

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Компания Walmart подала в суд на Tesla после того, как солнечные панели на крыше семи магазинов этой сети розничной торговли загорелись. Предполагается, что причиной пожара стало несоблюдение правил техники безопасности.

По данным Walmart, Тесла, вероятно, не заземляла свои электрические и солнечные системы должным образом, а также регулярно отправляла инспекторов, которым «не хватало базовых знаний в области солнечной энергетики». Walmart также утверждал, что панели Тесла изобиловали видимыми дефектами.

В результате, официально обвинила в судебном порядке компанию Tesla. Она обвиняется в нарушении условий контракта, грубой халатности и несоблюдении отраслевых стандартов. При этом истец требует, чтобы Tesla не только возместила понесённые убытки, но и демонтировала свои панели из более чем 240 магазинах Walmart.

Пока что Tesla никак не прокомментировала данную ситуацию.

Источник: Engadget