WhatsApp готовит собственную систему обмена файлами — аналог AirDrop с «фишкой» Monobank

WhatsApp, похоже, работает над функцией, которая позволит людям обмениваться файлами на устройствах рядом друг с другом.

Как сообщает WABetaInfo, бета-версия (2.24.2.20) WhatsApp для Android имеет функцию обмена файлами, которая работает на устройствах неподалеку. Оба фигуранта обмена должны открытый экран People Nearby (Люди рядом). Если в телефонной книге пользователей нет номера телефона другого человека, их устройства не будут видны друг для друга.

Чтобы создать запрос на общий доступ, один из двух человек, желающих поделиться файлами беспроводным способом, должен открыть экран People Nearby и потрясти своим устройством, передает SamMobile. Это напоминает приложение для обмена файлами для iPhone под названием Bump, который был популярен в 2011 году, а также способ перевода средств от Monobank. Судя по всему, речь идет о поддержке файлов, размером до 2 ГБ. Эта функция все еще тестируется и может быть выпущена для пользователей WhatsApp позже в этом году.

Похоже, этот способ обмена файлами может быть полезен только при обмене файлами между устройствами Android и iPhone. В противном случае, нативные методы обмена файлами на Android (Quick Share) и iOS (AirDrop) проще и быстрее в использовании.

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