Windows 11 позволит закрывать процессы правым кликом на панели задач – опция появилась в тестовой сборке 25300

В Windows множество процессов работает в фоновом режиме. Эти процессы управляют различными частями операционной системы, такими как проводник, центр уведомлений, настройки, приложения и даже рабочий стол. В результате многие процессы автоматически запускаются при запуске.

Хотя системные процессы безвредны, другие могут создавать проблемы. Сторонний процесс может замедлить работу, заморозить систему, привести к некорректной работе приложений. Когда задача не отвечает, необходимо открыть Диспетчер задач, определить имя задачи и завершить процесс.

В Windows 11 Build 25300 Microsoft позволить завершать процессы прямо из панели задач. Для этого в Windows 11 появится возможность щелкнуть правой кнопкой мыши на значок любого приложения и быстро завершить процесс, выбрав новую опцию «Завершить задачу». Кнопка вызывает то же действие, которое в настоящее время доступно через диспетчер задач – это лишь более удобный ярлык.

В Windows 11 Build 25300 включены и другие обновления. В сборке улучшена функция Live Captions и добавлена поддержка нескольких новых языков, включая китайский (упрощенный и традиционный), французский, немецкий, итальянский, японский, португальский (Бразилия), испанский и другие. Microsoft тестирует различные варианты компоновки окон и наличие описаний у уже закрепленных в той или иной части экрана.

Компания также экспериментирует с сокращением времени наведения для вызова всплывающего окна. Наличие тех или иных нововведений не означает их обязательного вхождения в финальное публичное обновление ОС.

Источник: Windows Latest