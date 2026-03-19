Microsoft добавила в официальные инструкции Windows 11 изображение с двумя "Пусками"

«Пусков» много не бывает: по крайней мере в официальных инструкциях к Windows 11 теперь есть изображения сразу с двумя. Очевидно, благодаря усилиям ИИ.





На момент написания новости рыночная капитализация Microsoft достигла $3 трлн. Это говорит о том, что компания вполне могла бы себе позволить нанять топовых специалистов для создания рекламных материалов. Однако зачем, если есть ИИ?

С 2026 года Microsoft начала добавлять ИИ-изображения от Copilot едва ли не во все блоги Центра обучения, где публикует объяснения и инструкции о различных функциях Windows 11. Однако, как заметил сайт Windows Latest, не всегда эти иллюстрации выглядят убедительно: по крайней мере в одном можно заметить изображение системы сразу с двумя меню «Пуск», в другом — ошибочное расположение виджетов.

Вряд ли, это новая функция Windows 11 (хотя здесь следует ожидать чего угодно), скорее — очевидный «ИИ-слоп». Даже если не учитывать ошибки: когда человек заходит в инструкции, он ожидает увидеть реальный интерфейс, соответствующий операционной системе, если не точные скриншоты.

Следует отметить, что Microsoft все же помечает все изображения как сгенерированные. Хотя это, честно говоря, выглядит, не как предупреждение, а дополнительная реклама Copilot. Что ж, на этот раз она получилась не очень успешной.



