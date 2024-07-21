Windows 3.1 спасла от CrowdStrike американскую авиакомпанию от CrowdStrike

Southwest Airlines, четвертая по величине авиакомпания США, почти не пострадала от проблемы CrowdStrike — из-за использования Windows 3.1. Хаос произошел только в авиакомпаниях, которые использовали актуальные Windows.

Windows 3.1, выпущенная в 1992 году, не получает никаких обновлений. Поэтому, когда CrowdStrike прислала неисправное обновление всем клиентам, Southwest не пострадала. В то же время другие компании были вынуждены приземлить свои флоты, поскольку многие их системы отказались работать.

Southwest часто критиковали за устаревшие системы, но старая проверенная операционная система спасла ее клиентов от стресса и проблем. Однако проблема CrowdStrike не на 100% обошла пассажиров Southwest, поскольку многие аэропорты также столкнулись с системными проблемами.

Помимо Windows 3.1, Southwest также использует Windows 95 для своей системы планирования персонала. Это более новая операционная система, но устаревшая по сравнению с современными технологиями. Многие сотрудники авиакомпании жаловались на нее.

Однако глобальный сбой CrowdStrike может предоставить аргументы для Southwest не обновлять свои системы. Если система не получает обновлений, они не сломают ее: «если не сломано, не ремонтируйте». В X один из пользователей предложил компании перейти на Windows XP: она также больше не обновляется и может запускать приложения Windows 3.1 в режиме совместимости. В целом ситуация наглядно демонстрирует, почему некоторые компании десятилетиями не спешат обновлять оборудование и программное обеспечение.

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Источник: Tom’s Hardware

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