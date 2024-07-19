Microsoft советует перезагрузить компьютер 15 раз, чтобы убрать «синий экран смерти» CrowdStrike в Windows

Технологии, которые мы заслужили.

Microsoft, кажется, нашла решение преодолеть то, что может оказаться самым большим сбоем в истории IТ — по словам корпорации, нужно просто перезагрузить компьютер… много раз.

Совет заметил сайт 404 Media в пятничном обновлении от Microsoft.

«Мы получили отчеты об успешном восстановлении от некоторых клиентов, которые пытались перезапустить виртуальную машину несколько раз», — сообщила Microsoft пользователям. «Может потребоваться несколько перезагрузок (известно о 15), но в целом отзывы показывают, что перезагрузка является наиболее эффективным шагом по устранению неполадок на этом этапе».

Предприятия, кажется, медленно оправляются от проблемы, которая распространились на весь мир этим утром. Напомним, что в результате сбоя в обновлении антивируса CrowdStrike сегодня пострадали IT-системы по всему миру (задело и Украину, где пользователи сообщали о проблемах с сервисами monobank, Новой почты и перебоях в сети Vodafone). В мире сейчас отменено около 1100 авиарейсов, а CNN пишут о коллапсе в аэропортах. Также пока не работают некоторые вокзалы, банки, телевидение и больницы, в США сообщают о сбоях в работе экстренных служб и 911.

Crowdstrike сообщила в комментарии, что активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта в Windows (на хосты Mac и Linux он не влияет). Проблема обнаружена, изолирована и исправляется.

«Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и будем продолжать предоставлять полные и постоянные обновления на нашем веб-сайте. Кроме того, мы рекомендуем организациям убедиться, что они общаются с представителями CrowdStrike через официальные каналы. Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike».

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