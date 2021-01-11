Windows 7 всё ещё установлена по меньшей мере на 100 миллионах ПК





Спустя год после прекращения поддержки операционной системы Windows 7, жизненный цикл которой составил более десяти лет, и несмотря на все усилия Microsoft по продвижению Windows 10, вышедшей 29 июля 2015 года, «‎семёрка» всё ещё занимает порядка 20% рынка ПК. Такую оценку приводит большинство аналитиков, сообщает ZDNet.

Вот уже несколько лет Microsoft неустанно твердит, что во всем мире насчитывается 1,5 миллиарда пользователей различных версий Windows. Из-за различий методик, используемых разными аналитическими компаниями, трудно вывести точное значение, но на сегодняшний день не менее 100 миллионов ПК работают под управлением ОС Windows 7. Если даже снизить оценку Microsoft по пользовательской базе Windows с 1,5 миллиарда пользователей до миллиарда (в марте 2020-го число активных устройств с Windows 10 превысило один миллиард), то Windows 7 по-прежнему установлена на огромном числе ПК. На самом деле под управлением «‎семёрки» по всему миру может работать более чем 200 миллионов устройств.

В прошлом году по окончании массовой миграции на «‎десятку» после завершения поддержки «‎семёрки» стало понятно, что потребуется еще год или два, чтобы доля Windows 7 окончательно упала ниже 10%. Но, похоже, Windows 7 может потребоваться еще больше времени, чтобы исчезнуть окончательно. За последний год многие перешли на ПК для удаленной работы и домашнего обучения. Ранее Microsoft сообщила об увеличении спроса и использования ПК из-за пандемии. Вполне вероятно, что немалая часть пользователей вспомнила о пылившихся старых ПК и ноутбуках и некоторые из этих устройств, вернувшихся в строй, всё ещё могут работать под управлением Windows 7.

Само собой, пандемия оказала огромное влияние на рынок ПК. Нам еще предстоит дождаться оценок Gartner и IDC, но некоторые аналитики полагают, что поставки ПК в 2020 году могли достичь 300 миллионов. Это было бы существенным изменением для рынка ПК, который в 2019 году впервые вернулся к росту с 2011 года.