Microsoft достигла давней заветной цели — число устройств с Windows 10 превысило один миллиард





Как и ожидалось, сегодня Microsoft официально сообщила о достижении славного рубежа — ОС Windows 10 — число активных устройств, работающих под управлением операционной системы Windows 10, превысило отметку 1 млрд единиц.

Операционная система Windows 10 вышла 29 июля 2015 года и изначально в Microsoft рассчитывали, что Windows 10 распространится на миллиард устройств по всему миру в течение всего двух-трех лет, возлагая большие надежды на мобильную Windows 10, которую не так давно окончательно похоронили. Таким образом, в итоге Microsoft понадобилось пять лет, чтобы достичь отметки в 1 млрд активных устройств.

Важно отметить, что в это число, кроме ПК, входят также планшеты, консоли Xbox One, гарнитуры дополненной реальности HoloLens и устройства Surface Hub.

«Сегодня мы рады объявить, что более одного миллиарда человек выбрали Windows 10 в 200 странах, что привело к появлению более одного миллиарда активных устройств под управлением Windows 10. Мы бесконечно благодары нашим клиентам, партнерам и сотрудникам за то, что они помогли нам достичь этих результатов». Юсуф Мехди, корпоративный вице-президент Microsoft по направлению Windows and Devices Group

Также Юсуф Мехди отметил, что Windows 10 является единственной операционной системой, использующейся более чем в 80 000 моделей и конфигураций различных ноутбуков и устройств 2-в-1 от более чем 1000 различных производителей.

Одновременно Microsoft похвасталась числом тестировщиков программы Windows Insider — их на сегодняшний день насчитывается 17,8 млн человек. Вспоминая хронологию, за первые четыре недели Windows 10 установили на 75 млн ПК. Через 10 недель была преодолена отметка в 100 млн. На следующие 100 млн понадобилось около полугода, а отметку в 400 млн ОС прошла спустя 14 месяцев после запуска (сентябрь 2016). Спустя более семи месяцев удалось превысить отметку в 500 млн, спустя еще полгода удалось набрать очередные 100 млн, а затем — еще 100 млн, дойдя до 700 млн в мае 2018 года. Затем рост замедлился и в октябре 2018 года парк устройств с Windows 10 насчитывал все те же 700 млн. Но затем произошел резкий скачок: в марте было объявлено о 800 млн устройств, а в сентябре 2019 года была взята планка в 900 млн.

Остается добавить, что 14 января этого года Microsoft прекратила бесплатную расширенную поддержку ОС Windows 7 для обычных пользователей.

Что дальше? Как известно, направление Windows не является приоритетным для компании, причем уже давно. В ближайшие месяцы выйдет следующее крупное обновление Windows 10 2004 со встроенным ядром Linux, которое ознаменует новую главу в истории Windows. Как известно, сразу после вступление в должность CEO Сатьи Наделлы в 2014 году (время, остановись, пожалуйста) Microsoft резко изменила стратегию, взяв курс на сближение с ранее ненавистной ОС Linux (и мобильными iOS и Android), а также сделав приоритетным направление облачных сервисов. По сей день Microsoft придерживается этого курса.

Источник: The Verge