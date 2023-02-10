X-57 Maxwell — первый полностью электрический самолет NASA — готовится к первому полету

После многолетней разработки и недавних термических испытаний электросамолет X-57 Maxwell может отправиться в свой первый полет.

Термические испытания важны, поскольку проверяют конструкцию, работоспособность и качество изготовления контроллеров — критических компонентов, обеспечивающих питание экспериментальных электродвигателей X-57. Эти сложные системы имеют чувствительную к температуре часть и должны выдерживать экстремальные условия во время полета.

Контроллеры преобразуют энергию, хранящуюся в литий-ионных аккумуляторах самолета, для питания двигателей самолета, приводящих в движение винты. В контроллерах используются транзисторы из карбида кремния, которые не выделяют избыточного тепла и могут охлаждаться проходящим через двигатель воздухом.

Во время недавнего испытания в Исследовательском центре NASA в Кливленде каждый из контролеров двигателя успешно «пережил» пребывание в камере с диапазоном температур, с которыми могут столкнуться во время полета (от -24 до 64℃).

Проект X-57 является частью усилий NASA по разработке устойчивых авиационных решений для первого полностью электрического самолета. В декабре 2017 года инженеры агентства успешно опробовали аккумуляторную систему X-57, подтвердив, что она сможет обеспечить необходимое питание в течение всего профиля полета.

После нескольких конфигураций X-57 в своей окончательной форме имеет два больших двигателя (60 кВт) и 12 меньших электрических двигателей (10,5 кВт), расположенных вдоль крыльев и обеспечивающих достаточную мощность для взлета на стандартных скоростях Tecnam P20006T. X-57 также имеет две литий-ионные батареи с воздушным охлаждением и весом 180 кг, которые предоставляют 69,1 кВт·ч энергии.

Главные ожидания NASA от электросамолета: нулевые выбросы углерода во время полета, более высокая эффективность и низкий уровень шума.

NASA давно занимается разработкой аэронавигационных технологий — именно ей принадлежит идея создания так называемых «винглетов» — небольших дополнительных элементов на концах крыльев в виде плоских шайб, которые сейчас присутствуют на пассажирских самолетах.

В настоящее время агентство в сотрудничестве с Boeing также разрабатывает новую, более экономную конструкцию самолета, потребляющего на 30% меньше топлива. В течение семи лет NASA инвестирует 425 миллионов долларов, тогда как Boeing и ее партнеры внесут часть оставшегося финансирования сделки, которая оценивается примерно в 725 миллионов долларов. В рамках соглашения NASA также предоставит технические знания и оборудование. Первый прототип планируют запустить в 2028 году, а к 2030-м году самолеты начнут использовать в коммерческих целях.

Источник: NASA, Electrek