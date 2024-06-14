X (бывший Twitter) требует от уволенных работников $1500-$70 000 — говорят, им переплатили

X Corp. Илона Маска (бывший Twitter) требует деньги от по меньшей мере шести австралийцев, которых ранее уволили. Компания утверждает, что случайно переплатила им. Газета Sydney Morning Herald сообщила, что X угрожает подать в суд на некоторых бывших австралийских сотрудников после того, как в неправильно конвертировали валюту из долларов США в австралийские.

В электронных письмах, отправленных отделом кадров X Азиатско-тихоокеанского региона уволенным сотрудникам, отмечается, что в январе 2023 года была ошибочно переплачена значительная сумма. Переплаты составляли от $1500 до $70 000 долларов на каждого работника. Пока ни один из бывших сотрудников не вернул деньги. Сейчас один австралийский доллар стоит $0,67.

Компания заявила, что переплата была связана с «отсроченной денежной компенсацией» в виде акций, выданных сотрудникам, когда они присоединились к Twitter. Эти акции были оценены в $54,20 (82 австралийских доллара) каждая. Общее количество акций у работника, базировалось на продолжительности его пребывания в компании. Сообщается, что X допустила ошибки конвертации валюты. Компания осуществила выплаты по цене, который в 2,5 раза превышает стоимость акций.

X попросил уволенных сотрудников вернуть деньги как можно быстрее и сказал, что компания оставляет за собой право требовать возврата денег и процентов в суде, говорится в отчете.

Специалист по трудовому праву Хейден Стивенс говорит, что работников могут заставить вернуть деньги, но они имеют право сначала попросить X четко объяснить, как произошла ошибка, и требовать документальных доказательств. Согласно австралийскому трудовому законодательству, если произошла настоящая ошибка, существует обязательство вернуть эти деньги.

Переплата уволенным работникам является противоположностью того, что произошло со многими бывшими работниками X в США. Компания получила судебные и арбитражные иски от около 2000 бывших сотрудников, которые боролись за выходное пособие. Согласно судебным документам, переговоры об урегулировании в нескольких делах завершились без соглашения.

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X также столкнулся с иском от четырех бывших руководителей Twitter, которые утверждают, что их обманули на сумму более $128 млн выходного пособия, когда Маск уволил их сразу после покупки фирмы. Иск подали бывший генеральный директор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юридический директор Виджай Гадде и бывший генеральный советник Шон Эджетт. Истцы предложили дату судебного разбирательства в ноябре 2025 года. Маск также отказался платить многим поставщикам Twitter после перехода на должность, что привело к потоку судебных исков с требованиями компенсации.

Источник: Ars Technica