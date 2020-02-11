Xerox сделала HP еще одно предложение о покупке, повысив сумму до $35 млрд ($24 за акцию)





В конце прошлого года Xerox сделала HP официальное предложение о покупке бизнеса за $33 млрд, но последняя в итоге отклонила предложение, посчитав, его недостаточно высоким. Одновременно HP сделала очевидный намек, что она остается открыта для лучшей сделки. И вот сейчас Xerox объявила о готовности сделать второе предложение.

В первый раз Xerox предложила HP выкупить все находящиеся в свободном обращении акции по цене $22 за одну ценную бумагу, оплатив покупку деньгами и собственными акциями. Говоря точнее, покупатель предлагал выплатить $17 за каждую акцию деньгами, а оставшуюся часть — покрыть своими акциями. На тот момент предложенная Xerox цена была на 20% выше рыночного курса акций HP за день до упоминания возможной сделки СМИ и на 29% выше средней цены за последние 30 дней торгов. Теперь Xerox намерена предложить HP выкупить все ее акции по цене $24 ($18,40 денежными средствами и 0,149 акции Xerox за каждую акцию HP), что повышает общую стоимость потенциальной сделки с изначальных $33,5 млрд до $35 млрд. Xerox намерена формально сделать тендерное предложение о выкупе 2 марта 2020 года или примерно в этот срок. Отметим, что новое предложение на 41% превышает 30-дневную средневзвешенную цену на торгах, равную $17.

Ранее сообщалось, что за слияние HP и Xerox выступает американский инвестор-активист Карл Айкан, который как раз известен тем, что любит объединять компании. На тот момент Карлу Айкану принадлежало акций 4,24% акций HP и 10,6% акций Xerox. Когда совет директоров HP отклонив первое предложение о покупке, в Xerox ясно дали понять, что не собираются отступать и грозились обратится напрямую к инвесторам.

И вот сейчас в Xerox особо подчеркивают, что многие крупнейшие акционеры HP заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась, а положительный эффект от синергии вследствие слияния Xerox и HP только усилит рост бизнеса, на который HP может рассчитывать, пересмотрев свой стратегический план или кардинально изменив политику распределения капитала, чтобы включить дополнительные выкупы акций. Иными словами, Xerox прямо говорит, что эта сделка, от которой нельзя отказываться.

Остается добавить, что в прошлом месяце Xerox сделала еще один смелый шаг в рамках усилий по приобретению HP: она выдвинула список «независимых» кандидатов для замены всего совета директоров HP. В него вошли бывшие руководители таких компаний, как United Airlines, Hilton Hotels, Novartis и Verizon. Теперь нам предстоит узнать, как HP отреагирует на новое предложение Xerox о поглощении.

Источник: Xerox