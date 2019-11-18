Компания HP отклонила предложение Xerox о покупке за $33,5 млрд, полагая, что ее недооценили





В начале месяца появилась неофициальная информация, что Xerox хочет купить компанию HP за $33 млрд и даже направил последней официальное предложение, но никаких официальных заявлений никто не делал. И вот вчера компания HP опубликовала пресс-релиз, где раскрыла детали предложения и дала свой ответ на него. Если коротко, одна из старейших технологических компаний в целом не против слияния, но считают, что Xerox предложила недостаточно, чтобы можно было дальше обсуждать сделку.

Теперь подробности. Xerox, чья рыночная капитализация в 3,5 раза ниже ($8,48 млрд против $29,9 млрд) предложила HP выкупить все ее акции по цене $22 за акцию, оплатив покупку деньгами и собственными акциями. Говоря точнее, за каждую акцию $17 — деньгами, а оставшуюся часть — покрыть своими акциями. Эта цена на 20% превышает стоимость акции HP по состоянию на момент закрытия торгов 5 ноября — последнего дня перед тем, как в прессе появились сведения о возможной покупке — и на 29% выше средней цены за последние 30 дней торгов. Общая сумма сделки — $33,5 млрд. Но сделки не будет, поскольку совет директоров HP отклонил описанное предложение анонимным голосованием, причем единогласно.

В соответствующем пресс-релизе HP сообщила, что предложение Xerox недооценивает HP и не отвечает интересам акционеров. Также в HP выразили обеспокоенность из-за немалой кредиторской задолженности Xerox, которая в случае слияния может негативно сказаться на стоимости акций объединенной компании. Кроме того, выручка Xerox сократилась с $10,2 млрд до $9,2 млрд за год с июня 2018 года, что не вселяет уверенности инвесторам.

В то же время HP сделала очевидный намек, что она остается открыта для лучшей сделки.

Считается, что инициатором слияния HP и Xerox выступил американский инвестор-активист Карл Айкан, который как раз известен тем, что любит объединять компании. Недавно тот купил акций HP Inc на $1,2 млрд, увеличив свою долю в компании до 4,24%. Также инвестору принадлежит 10,6% акций Xerox.

Что касается HP, то здесь не все так просто. В октябре она объявила о планах сократить до 9000 рабочих мест (около 16% персонала) до конца 2022 финансового года. Не сказать, что компания находится в очень плохом финансовом положении, учитывая рост прибыли по итогам минувшего квартала, но она явно хочет затянуть ремни. В то же время продажа Xerox знаменует собой конец эпохи — одна из старейших компаний Кремниевой долины потеряет контроль над своей судьбой. Пойти на сделку для HP — весьма непростое решение, даже если бы это имело финансовый смысл.

Источник: HP