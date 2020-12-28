Xiaomi анонсировала оболочку MIUI 12.5 – быстрее, красивее и безопаснее, чем когда-либо прежде





Компания Xiaomi провела большое мероприятие в Китае, во время которого она показала свои новейшие флагманские смартфоны, а также последнюю версию своей оболочки MIUI 12.5. Новая версия интерфейса является продолжением MIUI 12 и включает значительные улучшения в сфере конфиденциальности, предлагает оптимизированную обработку приложений. Кроме того, внедряется возможность получать уведомления с компьютеров и легко выполнять некоторую работу на подключенных устройствах с Windows.

Xiaomi уточняет, что хотя из-за особенностей нумерации данное обновление может показаться незначительным, но на самом деле это большой шаг вперед, и именно данная версия станет программной основой для её смартфонов в 2021 году. Компания не уточнила, почему она не захотела использовать в названии число 13, возможно, в этом замешано какое-то суеверие.

Новая версия оболочки MIUI 12.5 получила улучшенный в эстетическом плане и в сфере визуального дизайна. Исполнительный директор компании во время презентации оболочки сравнил новый интерфейс с iOS и сказал, что эффекты перехода практически такие же. Xiaomi также хвасталась тем, что является компанией, которая предлагает меньше всего системных приложений по сравнению с Apple, Huawei, Oppo, vivo и Meizu.

Внутренняя часть ОС также была существенно переработана. Разработчики переписали внутреннюю структуру ядра, благодаря чему MIUI 12.5 использует на 20% меньше памяти и на 25% меньше энергии. В то же время фоновое потребление памяти снижено в среднем на 35%. Что касается приложений, оболочка предлагает только несколько предустановленных решений для настроек, камеры и телефонных звонков и никакого другого раздутого ПО.

В оболочку MIUI 12.5 добавлены ещё одни новые динамические обои. На этот раз это самая высокая вершина горы Четырех сестер в провинции Сычуань, Китай. Изображение адаптируется к реальной жизни в зависимости от текущих погодных погоды поблизости пользователя. Также есть больше настроек в видах и звуках, различные уведомления будут приходить с использованием четырёх разных мелодий, вдохновленных различными местами по всему миру.

Что касается безопасности, MIUI 12.5 позволит запретить приложениям доступ к местоположению устройства, личным данным, буферу обмена. Также оболочка не будет сохранять пароли или другую конфиденциальную информацию.

В Китае уже начинается первый этап закрытого бета-теста MIUI 12.5, к которому могут присоединиться владельцы десятков моделей смартфонов, включая все версии Mi 10, Redmi K30 и даже некоторых моделей 2019 года, таких как Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9.

Источник: gsmarena