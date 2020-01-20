Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro полностью рассекречен. Качественные рендеры, живые фото и характеристики





Только на днях мы рассматривали первое качественное изображение следующего флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, чей анонс ожидается в следующем месяце. Но за выходные и сегодняшний день известный инсайдер под ником Xiaomishka и другие информаторы опубликовали массу новых подробностей и фотографий.

Во-первых, есть качественные изображения и масса живых фото старшей модели линейки Xiaomi Mi 10 Pro под разными углами. Они подтверждают дизайн грядущей новинки: достаточно сильно изогнутый по бокам дисплей с врезанной в верхний левый угол фронтальной камерой и основная камера из четырех модулей, оформленная в том же стиле, как у Xiaomi Mi Note 10, который в прошлом году стал первым в мире 108-мегапиксельным камерафоном. Говоря о камере Xiaomi Mi 10 Pro, смартфону приписывают улучшенный 108-мегапиксельный фотомодуль производства Samsung. Такой же сенсор должен использоваться в камере Samsung Galaxy S20 Ultra. Наличие 108-мегапиксельного сенсора в основной камере подтверждают и фото, и руководство Xiaomi. На днях вице-президент Xiaomi и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг недвусмысленно намекнул, что вскоре рейтинг DxOMark возглавит новый смартфон Xiaomi со 108-мегапиксельной камерой. Понятно, что сенсор и оптика — далеко не единственное, что определяет возможности камеры, куда большую роль сейчас играет ПО.

На опубликованных фото запечатлен не только Xiaomi Mi 10 Pro, но и входящий в комплект поставки блок питания для быстрой зарядки устройства мощностью 65 Вт. Для сравнения, в Xiaomi Mi 10 максимальная мощность быстрой зарядки ограничена 27 Вт (Quick Charge 4+). С другой стороны, еще в прошлом году Xiaomi анонсировала технологию быстрой проводной зарядки Super Charge Turbo мощностью 100 Вт, позволяющую заряжать смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА•ч до 100% за 17 минут.

Характерные круглые отверстия для выхода звука из динамика есть не только на нижней грани рядом с разъемом USB-C, но и на торце. Судя по всему, в Xiaomi Mi 10 производитель впервые использует качественные стереофонические динамики.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 10 Pro получит экран с частотой обновления 120 Гц, передовую флагманскую платформу Snapdragon 865, модем 5G (поддержка обоих режимов SA и NSA) и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч. Кроме быстрой проводной зарядки ожидается также поддержка быстрой беспроводной зарядки. Насколько быстро, неясно, но ранее компания рассказывала о разработке технологии беспроводной зарядки Mi Charge Turbo мощностью 40 Вт.

Кроме Xiaomi Mi 10 Pro в стартовой линейке ожидаются базовая Xiaomi Mi 10 и специальное издание Xiaomi Mi 10 Transparent Edition на замену Xiaomi Mi 9 Transparent edition.

Анонс флагманской линейки Xiaomi Mi 10 смартфонов ожидается 10 февраля, за день до презентации серии Samsung Galaxy S20. В Китае продажи Xiaomi Mi 10 Pro 5G должны стартовать в 10 утра по местном времени в день Святого Валентина (14 февраля). Стоимость базового Xiaomi Mi 10 составит около $600, а Xiaomi Mi 10 Pro 5G — $700-$750.

Источник: Xiaomishka