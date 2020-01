Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro полностью рассекречен. Качественные рендеры, живые фото и характеристики

Только на днях мы рассматривали первое качественное изображение следующего флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, чей анонс ожидается в следующем месяце. Но за выходные и сегодняшний день известный инсайдер под ником Xiaomishka и другие информаторы опубликовали массу новых подробностей и фотографий.

Xiaomi Mi 10 Pro #5G should be sold at 10 am (local time) on Valentine's Day (14/02).

Snapdragon 865 + 108MP + 65W + Wi-fi 6 pic.twitter.com/t1PgAZSOwK

