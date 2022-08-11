Xiaomi Mix Fold 2 — конкурент Samsung Galaxy Fold4 с рекордно тонким корпусом (5,4 мм в разложенном состоянии) по цене $1300

Xiaomi ответила Samsung — на следующий день после презентации Galaxy Fold4 состоялся анонс флагманского складывающегося смартфона Mix Fold 2. Модель получилась удачной по сумме дизайна, технических решений и характеристик.

Дизайн, размеры и механика

Премиальная внешность Xiaomi Mix Fold 2 бросается в глаза, смартфон выглядит стильно и дорого. Аппарат представлен в черной и золотой расцветке, подчеркивающих его стиль и статус.

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Будучи очень тонким — 5,4 мм — в раскрытом состоянии он выглядит еще более тонким благодаря удачному дизайну боковых граней. Площади нижней грани едва хватает для размещения разъема USB-C. В сложенном виде толщина не превышает 11,2 мм.

Ради такой миниатюрности Xiaomi пришлось пожертвовать запасом заряда аккумулятора — он уменьшился с 5020 мАч у оригинального Mix Fold до 4500 мАч. Быстрая зарядка мощностью 67 Вт обеспечивает пополнение батареи до 100% за 40 минут.

Шарнирное соединение Xiaomi третьего поколения с микроводопадом позволяет плотнее изгибать экран в сложенном состоянии. При этом складка на месте сгиба стала менее заметной по сравнению с предшественником.

Уменьшение батареи, новый механизм сгибания и применение более тонких частей корпуса позволили радикально уменьшить вес Mix Fold 2 — 262 г против 317 г у предшественника.

Тип и разрешение экрана

Оба дисплея получили более широкое соотношение сторон, рамки вокруг них визуально кажутся меньше. Внешний экран AMOLED с разрешением 2520 x 1080 пикселей и диагональю 6,56 дюйма защищен стеклом Gorilla Glass Victus.

Внутренний складной экран представляет собой 8,02-дюймовую LTPO 2.0 AMOLED-панель Samsung Eco². Его разрешение — 2016 x 1914 точек, прочность ему придает гибкое ультратонкое стекло толщиной 30 мкм.

Оба дисплея обновляются с частотой до 120 Гц и имеют пиковую яркость 1000 нит. Три датчика окружающей освещенности регулируют автояркость. Экраны поддерживают Dolby Vision и HDR10+.

Аппаратные характеристики

Смартфон Xiaomi Mix Fold 2 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Поддерживает беспроводные стандарты связи 5G, 4G LTE, Wi-Fi , Bluetooth 5.2. Звук воспроизводят динамики Harman Kardon. В комплект всех модификаций входит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Запоминающее устройство с интерфейсом UFS 3.1 имеет объем 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Камера Leica

Во втором поколении складных смартфонов Xiaomi избавилась от «жидких линз». Mix Fold 2 имеет почти такие же 50 МП основную камеру Sony IMX766 с оптической стабилизацией и 13 МП сверхширокоугольную камеру, что и Xiaomi 12. Их дополняет 8 МП портретник с двукратным увеличением. Как и на Xiaomi 12S Ultra, камера сертифицирована Leica.

Селфи-камера с другой стороны имеет разрешение 20 МП, но для автопортретов можно пользоваться и основной со вторым дисплеем в качестве видоискателя.

При небольшой общей толщине потенциальная опасность удара выступающего блока камеры возрастает. Для уменьшения выступа применен менее распространенный и более тонкий привод оптической стабилизации SMA.

Приложение камеры Mix Fold 2 получило режим Leica Authentic для тех, кто предпочитает естественные снимки и альтернативный режим Leica Vibrant. Присутствуют прочие, известные по Xiaomi 12S Ultra, фильтры, эффекты объектива и элементы интерфейса в стиле Leica, а также фирменный звук затвора. Съемку движущихся объектов облегчит режим CyberFocus, позаимствованный у робота CyberOne.

Аксессуары и цена

Смартфон поставляется в комплекте с чехлом из экологической кожи с подставкой. По цвету и дизайну к нему отлично подходят новые Xiaomi Buds 4 Pro и Watch S1 Pro.

Цена Xiaomi Mix Fold 2 начинается с 8 999 юаней (около 1340 долларов) за версию с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения, затем цена подскакивает до 9 999 юаней (1480 долларов) за версию с 512 ГБ, Терабайтная версия стоит 11 999 юаней (1780 долларов). Смартфон доступен для предзаказа в Китае, и неизвестно, попадет ли он когда-либо на европейский рынок.

Для сравнения Xiaomi Mix Fold 2 с предшественником предлагаем вспомнить прошлогодний материал на ITC.ua.

Источник: Xiaomi, Engadget