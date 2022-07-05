Флагман Xiaomi Mi 12S Ultra получил большой дюймовый сенсор, блок камер в форме объектива и цену от $900

Компания Xiaomi представила новый смартфон Mi 12S Ultra. В дополнение к типичным для флагмана характеристикам, новинка получила большой сенсор основной камеры. Дюймовый сенсор можно назвать гигантским, учитывая его применение в смартфоне. В отличие от смартфона Sony с дюймовым сенсором, устройство Xiaomi задействует всю поверхность сенсора.

Примерно треть задней панели смартфона занимает блок камер, который выполнен в виде традиционного объектива фотокамеры. Здесь разместились 50-мегапиксельный дюймовый главный модуль, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 48-мегапиксельный телефото модуль с 5-кратным оптическим увеличением (и 120-кратным цифровым увеличением). Телефон также должен стать первым Android-устройством, способным снимать в формате Dolby Vision HDR.

Другие характеристики смартфона Xiaomi Mi 12S Ultra тоже выглядят впечатляюще. Он оснащён 6,73-дюймовым OLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, батарею ёмкостью 4860 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт.

Смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra будет первоначально продаваться в Китае по цене $900 за конфигурацию 8/256 ГБ памяти и около $1050 за топовую версию с конфигурацией памяти 12/512 ГБ.

В дополнение к Mi 12S Ultra компания Xiaomi представила и две младшие модели: 12S и 12S Pro. Они получили основные модули камеры с более компактными сенсорами размером 1/1,28 дюйма (что всё ещё больше, чем у многих других смартфонов). Оба устройства выполнены на базе чипа Snapdragon 8 Plus Gen 1. Xiaomi Mi 12S имеет меньший 6,28-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и цену около $600. Версия Xiaomi 12S Pro содержит 6,73-дюймовый OLED дисплей с частотой 120 Гц, как и Ultra, а цена составляет около $700.

Источник: The Verge