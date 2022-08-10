Samsung анонсировала новые складные смартфоны — смартфон-планшет Galaxy Z Fold4 и «раскладушку» Galaxy Z Flip4

На сегодняшней презентации Samsung представила новые складные смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Новинки получили ряд улучшений по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Остановимся вкратце на них.

В Samsung Galaxy Z Fold4 улучшили эргономику, устройство стало на 3,1 мм короче. Более тонкие рамки позволили инженерам сделать внешний дисплей на 2,7 мм шире и с более удобным соотношением сторон 23:9 (ранее было 24,5:9). В раскрытом состоянии новинка на 2 мм шире предшественника, но благодаря уменьшенным рамкам дисплей увеличился в ширине на 3,1 мм. Новый аппарат стал тоньше – 6,3 мм в открытом состоянии и 15,8 мм в закрытом состоянии против 6,4 и 16 мм ранее. Масса уменьшилась на 8 г – до 263 г.

Диагональ основного дисплея осталась прежней (7,6 дюйма), но изменилось соотношение сторон – теперь оно составляет 6:5 (ранее 6.2:5). Область дисплея над камерой имеет увеличенную плотность пикселей и теперь менее заметна.

Модель Samsung Galaxy Z Fold4 также может похвастаться улучшенной камерой, позаимствованной у Galaxy S22 и S22+. Она оснащена главным 50-мегапиксельным модулем с более крупным сенсором, способным воспринимать на 23% больше света. Камера включает улучшенную оптическую и электронную стабилизацию. 10-мегапиксельный телефото модуль с OIS теперь обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение и 30-кратное цифровое увеличение.

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Устройство содержит новый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной флэш-памяти. Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 уже доступен для предварительного заказа по цене от $1800 за конфигурацию с 12/256 ГБ памяти. Фактические поставки стартуют 25 августа.

Компактная модель Samsung Galaxy Z Flip4 стала ещё компактнее благодаря новому более тонкому шарниру, который обеспечивает более узкий зазор и делает смартфон менее подверженным повреждениям. Рамки складного дисплея также были уменьшены, а диагональ экрана осталась прежней — 6,7 дюйма.

Внешний AMOLED дисплей имеет диагональ 1,9 дюйма и разрешение 260×512 пикселей, как и Flip3, но Samsung расширила его функциональные возможности. Пользователям доступны множество параметров настройки, включая настраиваемые панели и темы, которые синхронизируются с основным пользовательским интерфейсом телефона. Есть возможность отвечать на сообщения с преобразованием речи в текст и смайликами прямо с внешнего экрана. Также добавлены новые виджеты, позволяющие набирать три любимых контакта и управлять домашними устройствами SmartThings, не открывая телефон. Карты Samsung Pay также будут видны прямо на маленьком экране.

Конфигурация теперь включает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Главная камера улучшена, теперь она включает 12-мегапиксельный основной модуль, дополненный оптической системой стабилизации изображения. Сверхширокоугольный модуль не претерпел изменений. Ещё одним улучшением стало использование батареи увеличенной ёмкости – 3700 мАч против 3300 мАч. Мощность зарядки также увеличена с 15 Вт до 25 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а поставки начнутся с 26 августа. Цена стартовой конфигурации составляет $999/£999/Є1099.

Источник: gsmarena 1, 2, xda-developers 1, 2