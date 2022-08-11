Берегись, Tesla Optimus: Xiaomi показала CyberOne — работа-гуманоида, способного распознавать эмоции людей и дарить цветы

Xiaomi в рамках крупной летней презентации 11 августа представила не только складной смартфон Mix Fold 2 с рекордно малой толщиной — всего 5,4 мм в разложенном состоянии (о преемнике прошлогоднего Mi Mix Fold расскажем в следующей новости). Куда более ярким анонсом стал Xiaomi CyberOne — собственный робот-гуманоид китайской компании, который очень похож на человекообразного Tesla Optimus (другое название — Tesla Bot), представленного в августе 2021 года.

Для начала можно вспомнить, что дебют Xiaomi на рынке роботов состоялся раньше — в 2021 году китайский производитель потребительской электроники удивил общественность четырехлапым роботом CyberDog, который внешне сильно напоминал робопса Spot американской компании Boston Dynamics (совпадение?). Xiaomi CyberOne целиком и полностью скопировало создало подразделение Xiaomi Robotics Lab.

Робот высотой 177 см (5,8 фута) весит 52 кг (115 фунтов), имеет прозвище «Металлический брат» / Metal Bro (даже не спрашивайте) и каким-то образом его отнесли к пятому знаку зодиакального круга (Лев).

Во время сегодняшней презентации Xiaomi провела небольшой перфоманс с рабочим прототипом Xiaomi CyberOne — после короткого дефиле до середины сцены CyberOne подарил генеральному директору Лей Цзюню цветок (и опять-таки не спрашивайте), а затем вежливо согласился сделать с ним селфи. Робот также сумел самостоятельно спуститься со сцены без какой-либо драмы (более веселые времена, когда работы падали со сцены и с разгона ныряли в фонтан, похоже, безвозвратно ушли в прошлое).

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Как у Tesla Bot, вместо лица у Xiaomi CyberOne изогнутый экран OLED с полезной информацией. За восприятие звука отвечает два уха микрофона, а функцию зрения, а точнее пространственное восприятие, обеспечивает специальная система кругового обзора 3D. Робот способен распознавать 45 типов эмоций по тембру человеческого голоса.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR — leijun (@leijun) August 11, 2022

Xiaomi CyberOne имеет 21 степень свободы в перемещении благодаря 13 искусственным суставам и опирается в этом (перемещении) на проприетарную технологию Xiaomi Mi Sense. Механизмы, отвечающие за моторику верхних конечностей, могут работать с точностью до 1 Н·м, а нижние конечности работают от электродвигателей с моментом силы 300 Н·м, которые позволят машине передвигаться со средней скоростью 3,6 км/ч. Очевидно, что Xiaomi CyberOne работает от встроенного аккумулятора, однако точных данных о емкости элемента и времени автономной работы машины пока нет.

CyberOne может перемещать небольшие предметы и позиционируется Xiaomi как домашний помощник, который способен выполнять мелкие поручения. В Xiaomi подчеркнули, что это лишь первая модель, олицетворяющая первые шаги Xiaomi к действительно «умным» роботам, и заверили, что и дальше будут активно развивать направление роботов.

Несмотря на эффектную демонстрацию в прямом эфире, CEO Xiaomi скорректировал ожидания, что каждый CyberOne будет стоить где-то от 600 000 до 700 000 юаней (примерно от $89 100 до $104 000), поэтому пройдет еще немало времени, прежде чем такие роботы станут массовыми, если это вообще когда-нибудь произойдет.

Пока Илон Маск никак не отреагировал на анонс Xiaomi CyberOne и его сходство с Tesla Optimus, хотя он сейчас сильно занят проектами в Tesla, SpaceX и будущим судом по иску Twitter. На 30 сентября у Tesla запланирована следующая крупная презентация AI Day («День ШИ») с предварительно запланированным показом рабочего прототипа робота-гуманоида Optimus.