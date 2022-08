Берегись, Tesla Optimus: Xiaomi показала CyberOne — работа-гуманоида, способного распознавать эмоции людей и дарить цветы

Xiaomi в рамках крупной летней презентации 11 августа представила не только складной смартфон Mix Fold 2 с рекордно малой толщиной — всего 5,4 мм в разложенном состоянии (о преемнике прошлогоднего Mi Mix Fold расскажем в следующей новости). Куда более ярким анонсом стал Xiaomi CyberOne — собственный робот-гуманоид китайской компании, который очень похож на человекообразного Tesla Optimus (другое название — Tesla Bot), представленного в августе 2021 года.

Для начала можно вспомнить, что дебют Xiaomi на рынке роботов состоялся раньше — в 2021 году китайский производитель потребительской электроники удивил общественность четырехлапым роботом CyberDog, который внешне сильно напоминал робопса Spot американской компании Boston Dynamics (совпадение?). Xiaomi CyberOne целиком и полностью скопировало создало подразделение Xiaomi Robotics Lab.

Робот высотой 177 см (5,8 фута) весит 52 кг (115 фунтов), имеет прозвище «Металлический брат» / Metal Bro (даже не спрашивайте) и каким-то образом его отнесли к пятому знаку зодиакального круга (Лев).

Во время сегодняшней презентации Xiaomi провела небольшой перфоманс с рабочим прототипом Xiaomi CyberOne — после короткого дефиле до середины сцены CyberOne подарил генеральному директору Лей Цзюню цветок (и опять-таки не спрашивайте), а затем вежливо согласился сделать с ним селфи. Робот также сумел самостоятельно спуститься со сцены без какой-либо драмы (более веселые времена, когда работы падали со сцены и с разгона ныряли в фонтан, похоже, безвозвратно ушли в прошлое).



Как у Tesla Bot, вместо лица у Xiaomi CyberOne изогнутый экран OLED с полезной информацией. За восприятие звука отвечает два уха микрофона, а функцию зрения, а точнее пространственное восприятие, обеспечивает специальная система кругового обзора 3D. Робот способен распознавать 45 типов эмоций по тембру человеческого голоса.

