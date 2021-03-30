Xiaomi представила Mi Mix Fold — свой первый смартфон со сгибаемым экраном. Он как Galaxy Z Fold2, но почти вдвое дешевле





Главным анонсом второй части крупной презентации новых продуктов XiaomiMegaLaunch, как и ожидалось, стал первый сгибаемый смартфон китайского производителя — утечки полностью подтвердились: для первой серийной модели китайский производитель электроники выбрал конструкцию со сгибающимся внутрь основным экраном и дополнительным внешним, как у Samsung Galaxy Z Fold2 и Huawei Mate X2.

Новинка называется Mi Mix Fold и знаменует возвращение экспериментальной линейки Mi Mix — с момента выхода слайдера Mi MIX 3 в 2018 году новых моделей в этой серии не было (наделавший немало шума в конце 2019 года смартфон Mi MIX Alpha с «обернутым» вокруг корпуса экраном, как известно, в итоге был отменен). Компания по меньше мере два года трудилась в направлении создании гибких смартфонов и Mi Mix Fold — результат этих усилий. Судя по всему, производитель решил не рисковать и выбрал для первого серийного складного смартфона проверенную Samsung конструкцию.

Mi Mix Fold складывается по вертикали. В сложенном состоянии он предлагает внешний экран, будучи компактнее большинства современных флагманских смартфонов, а в разложенном — он как полноценный планшет. Собственно, на презентации глава Xiaomi сравнивал Mi Mix Fold с планшетом iPad mini.

Диагональ внутреннего сгибающегося экрана — 8,01 дюйма. Это панель AMOLED с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2480х1860 пикселей. Экран характеризуется пиковой яркостью 900 нит (обычная — 600 нит) и поддерживает Dolby Vision HDR. Xiaomi не упоминает частоту развертки экрана, так что, скорее всего, она составляет 60 Гц. Гарантированный ресурс шарнира и экрана — 200 тысяч складываний. Предыдущие слухи указывали, что поставлять гибкие экраны для Mi Mix Fold будет не Samsung Display, а китайская компания China Star (CSOT). Как бы там ни было, складку в месте складывания было отчетливо видно даже на презентации.

Xiaomi Mi Mix Fold поддерживает десктопный режим, в котором приложения можно открывать в отдельных окнах, а не на весь экран.

На внешней стороне расположен дополнительный вытянутый экран AMOLED диагональю 6,52 дюйма с соотношением сторон 27:9 (2520×840 пикселей) и поддержкой частоты обновления 90 Гц.

Еще одна особенность Mi Mix Fold, кроме складной конструкции и гибкого экрана, продвинутая тройная камера с главным модулем на 108 Мп (сенсор Samsung HM2 формата 1/1,52 дюйма), ультраширокоугольным модулем на 13 Мп и уже разрекламированным гибридным модулем на 8 Мп с 80-мм «жидкостной линзой», работающей по тому же принципу, что и человеческий глаз (тут подробнее). Этот модуль обеспечивает трехкратный оптический зум и позволяет снимать с минимального расстояния в 3 см, выступая одновременно как макро, и телевик. За его работу отвечает кастомный процессор обработки изображений Surge C1.

Остальные параметры Mi Mix Fold тоже на высшем уровне: SoC Snapdragon 888, аккумулятор рекордной (среди гибких смартфонов) емкости 5 020 мА·ч (видимо, это тот же элемент нового типа с анодом из оксида кремния, что и у Xiaomi Mi 11 Ultra), поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью до 67 Вт (всего 37 минут на полную зарядку от 0 до 100%), и четыре динамика с технологиями Harman Kardon, обеспечивающие объемное звучание, который производитель называет, 3D panoramic sound.

Цена и доступность

На фоне конкурирующих Samsung Galaxy Z Fold2 и Huawei Mate X2 новенький Xiaomi Mi Mix Fold выгодно выделяется более доступной ценой — базовая конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти предлагается за 9 999 юаней (42 420 гривен). Для сравнения, цены на Samsung Galaxy Z Fold2 и Huawei Mate X2 в Китае начинаются соответственно от 16 999 (72 120 гривен) юаней и 17 999 (76 360 гривен) юаней. Стоимость варианта Xiaomi Mi Mix Fold с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти составляет 10 999 юаней (46 670 гривен). Также Xiaomi планирует выпуск специальной версии Mi Mix Fold в керамическом корпусе с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти — за 12 999 юаней (55 160 гривен). Предзаказы Xiaomi Mi Mix Fold в Китае стартуют сегодня, а фактические продажи — 16 апреля. О глобальном релизе Xiaomi Mi Mix Fold пока ничего неизвестно. Будет ли Xiaomi Mi Mix Fold официально поставляться на украинский рынок, тоже неясно.