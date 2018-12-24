Xiaomi официально представила смартфон Mi Play, с которым уже попала в Книгу рекордов Гиннесса

Как и было запланировано, сегодня Xiaomi представила в Китае свой новый смартфон Xiaomi Mi Play. Мы много о нем знали до анонса, так что теперь просто подведем итоги.

Итак, Xiaomi Mi Play — первый смартфон производителя с каплевидным вырезом экрана. Это также первая модель новой линейки Xiaomi, которая является свое рода производной от флагманской Mi и бюджетной Redmi. Производитель позиционирует новинки в качестве высококачественной модели начального уровня. Иными словами, это бюджетный смартфон, претендующий на средний уровень.

Начнем с того, что Xiaomi только успела представить смартфон Mi Play, как он сразу был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Говоря точнее, Xiaomi использовала 1005 смартфонов Mi Play, для создания «самой большой анимированной мозаики из мобильных телефонов». Последнюю выполнили в форме новогодней елки высотой около 8 метров. Предыдущий рекорд в этой категории принадлежал турецкой компанией Vestel, которая 28 февраля прошлого года собрала в анимированную мозаику из 504 смартфонов. Понятно, что это событие — заслуга отличной работы маркетингового отдела. Но все же, привлечение внимания общественности при помощи Книги рекордов Гиннесса — грамотный ход.

На фоне более доступных представителей бюджетного семейства Redmi новая модель Xiaomi Mi Play выделяется в первую очередь дизайном, которым продуман весьма тщательно с большим вниманием к деталям. Смартфон Xiaomi Mi Play с обеих сторон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass (поколение не указывается). Кроме того, тыльная панель у Xiaomi Mi Play оформлена гораздо интереснее, чем у моделей Redmi. Кроме обычного черного цвета на выбор покупателей предложены два градиентных оттенка: синий и золотистый. Причем в случае градиентных версий краска наносится по новому техпроцессу, который делает цвет более ровным и насыщенным.

Дисплей Xiaomi Mi Play характеризуется диагональю 5,84 дюйма и разрешением 2280х1080 пикселей. Благодаря узким рамкам вокруг экрана по размерам корпуса Xiaomi Mi Play вышел таким же, как Mi 6 с экраном диагональю 5,15 дюйма. Заявленная максимальная контрастность – 1500:1.

В основе модели лежит новая SoC MediaTek Helio P35. Новинка Xiaomi стала первым смартфоном на основе SoC MediaTek Helio P35. Новая платформа изготавливается по техпроцессу 12 нм на мощностях TSMC. В ее конфигурацию входит восьмиядерный CPU ARM Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц и GPU PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц, поддерживающее фирменную технологию разгона. В тестах AnTuTu MediaTek Helio P35 обходит по производительности Snapdragon 625. По сути, MediaTek Helio P35 является прямым конкурентом 14-нм Snapdragon 632.

Также имеется 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 3000 мА·ч (увы, поддержки быстрой зарядки нет), основная сдвоенная камера с сенсорами разрешением 12 (размер пикселя — 1,25 мкм) и 2 Мп, а также фронтальная восьмимегапиксельная. Ниже есть несколько примеров снимков, сделанных на камеру Xiaomi Mi Play.

Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев в привычном месте на задней панели, а также разъем 3,5 мм. Присутствует поддержка карт памяти microSD, но надо учитывать, что слот гибридный, то есть либо карта microSD, либо вторая карта SIM.

Смартфон Xiaomi Mi Play оценивается в эквивалент $160. Да, у Xiaomi есть несколько моделей в этом ценовом диапазоне с более привлекательными характеристиками. Особенностью же модели Xiaomi Mi Play является то, что она предлагается с бесплатным годовым пакетом интернет трафика — по 10 ГБ на каждый месяц. В Китае такой объем трафика в зависимости от тарифа стоит $120 до $190, то есть, стоимость смартфон, по сути, выходит почти задаром. Увы, за пределами Китая никаких пакетов бесплатного интернета предлагать не будут.

В Китае купить Xiaomi Mi Play можно будет уже с завтрашнего дня. О его продажах за пределами Поднебесной пока данных нет.

Источник: Gizmochina