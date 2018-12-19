Xiaomi полностью рассекретила внешность нового смартфона Xiaomi Mi Play, который первым (среди аппаратов компании) получит каплевидный вырез в экране

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Вчера мы узнали, что 24 декабря будет представлен новый смартфон Xiaomi Play, а сегодня благодаря нескольким официальным изображениям можно хорошенько рассмотреть грядущую новинку со всех сторон.

Первое, что стоит отметить, новинка будет принадлежать к линейке Mi. То есть, называться смартфон будет Xiaomi Mi Play. Он, как и большинство современных моделей, ориентирован на молодую аудиторию.

Как видим, особенностью дизайна Xiaomi Mi Play станет полукруглый каплевидный вырез в экране под фронтальную камеру, который заменит «бровь», использующуюся в нескольких последних моделях производителя. Но это если говорить о виде спереди. Сзади новинка выглядит в точности так же, как добрый десяток других моделей Xiaomi — оформленная вертикальным блоком основная камера смещена в левый верхних угол, а сканер отпечатков пальцев размещен в привычном месте по центру.

Покупателям будет предложен выбор из трех вариантов цветового оформления — Black, Dream Blue и Dawn Gold. Последние два варианта — это градиентные расцветки.

Что касается технических характеристик, предполагается, что засветившиеся на днях в базе данных китайского агентства TENAA смартфоны Xiaomi, скрывающиеся за модельными номерами M1901F9T и M1901F9E, являются версиями Xiaomi Mi Play. По другой версии, M1901F9 — это нового поколение бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7. Если же сравнить снимки TENAA с официальными изображениями Xiaomi Mi Play, то более вероятной кажется первая версия.

По данным TENAA, Xiaomi Mi Play получит экран диагональю 5,84 дюйма разрешением 2280х1080 пикселей и платформу с восьмиядерным CPU частотой 2,3 ГГц. Вариантов конфигураций памяти у Xiaomi Mi Play будет минимум три — 4/64, 6/64 и 6/128 ГБ. Основная камера получит модули разрешением 12 и 8 Мп, а разрешение фронтальной составит 8 Мп. Также известна емкость аккумуляторной батареи — 2900 мА·ч, что не слишком то и соответствует позиционированию новинки, по крайней мере если судить по названию. Габариты и масса Xiaomi Mi Play – 147,76х71,89х7,8 мм и 150 граммов.

Из коробки Xiaomi Mi Play будет работать под управлением старой версии ОС Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI, но можно не сомневаться в выпуске обновления прошивки до Android 9.0, а в будущем и до Android 10.0.

Увы, данных о стоимости Xiaomi Mi Play пока нет, но можно вполне рассчитывать на доступные цены на уровне Xiaomi Mi 8 Lite.

Источник: Gizmochina (1 и 2)