Новости Устройства 26.02.2024 в 15:57 comment views icon

Xiaomi Pad 6S Pro, Watch 2, Watch S3 и Band 8 Pro: вышли глобальные версии гаджетов. Самый дешевый — €70

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Одновременно с презентацией глобальных версий смартфонов Xiaomi 14 и 14 Ultra китайская компания также представила несколько других мобильных устройств.

Xiaomi Pad 6S Pro

Планшет Xiaomi Pad 6S Pro вышел на глобальные рынки вместе со смартфонами. Он предлагает 12,4-дюймовый IPS дисплей с 12-битной матрицей, разрешением 3048×2032 пикселей, поддержкой частоты обновления 144 Гц, HDR10, Dolby Vision и пиковой яркостью 900 нит. Устройство имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. В планшете доступно сразу 6 динамиков. Цена Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 начинается с отметки €700. В дополнение к этому устройству можно купить клавиатуру (€170) и стилус (€100).

Xiaomi Pad 6S Pro, Watch 2, Watch S3 та Band 8 Pro: вийшли глобальні версії гаджетів. Найдешевший – €70

Xiaomi Watch 2

Умные часы Xiaomi Watch 2 выполнены в алюминиевом корпусе и имеют рейтинг водонепроницаемости 5 ATM. Устройство оборудовано AMOLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей. В часах доступны процессор Snapdragon W5+ Gen 1, сенсоры для мониторинга пульса и SpO2, а также модуль GPS. Устройство работает под управлением Wear OS. Цена Xiaomi Watch 2 составляет €200.

Xiaomi Pad 6S Pro, Watch 2, Watch S3 та Band 8 Pro: вийшли глобальні версії гаджетів. Найдешевший – €70

Xiaomi Watch S3

Также на глобальный рынок вышли умные часы Xiaomi Watch S3. Несмотря на общее сходство с Xiaomi Watch 2 и Watch 2 Pro, эта модель не использует Google Wear OS, а основана на платформе HyperOS, следовательно, для нее недоступны приложения, которые можно было бы загрузить для расширения функциональных возможностей. Часы выполнены в алюминиевом корпусе, имеют 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей. Здесь также есть сенсоры для измерения пульса и SpO2, а вот модуль GPS отсутствует. Цена Xiaomi Watch S3 составляет €150.

Xiaomi Pad 6S Pro, Watch 2, Watch S3 та Band 8 Pro: вийшли глобальні версії гаджетів. Найдешевший – €70

Xiaomi Band 8 Pro

Также на глобальный рынок выходит фитнес-трекер Band 8 Pro. По сравнению с предшественником эта модель получила больший 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей с более высокими показателями яркости и разрешения. Также сообщается о защите от воды 5 ATM, наличие сенсоров для определения пульса и SpO2, модулей GPS и NFC. Автономность достигает 14 суток от одного заряда. Рекомендованная розничная цена Xiaomi Band 8 Pro составляет €70.

Источник: gsmarena

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