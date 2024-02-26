Xiaomi 14 уже доступен в Украине за 45 тыс. грн, а Xiaomi 14 Ultra в Европе стоит от €1500

В рамках выставки MWC 2024 компания Xiaomi представила глобальные версии своих флагманских смартфонов Xiaomi 14 и 14 Ultra. Китайский анонс этих устройств произошел немного раньше.

Более компактная версия Xiaomi 14 получила 6,36-дюймовый LTPO дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2670×1200 пикселей. В то же время версия Xiaomi 14 Ultra имеет 6,73-дюймовую панель с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. В обоих случаях используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти начинается с 12 ГБ, а емкость встроенного хранилища ─ с 256 ГБ. Емкость батареи в стандартной модели составляет 4610 мАч, а в версии Ultra ─ 5300 мАч.

Новые флагманы Xiaomi ориентированы на фотосъемку, следовательно, самое интересное в них ─ это модули камеры. Основная камера модели Xiaomi 14 Ultra основана на дюймовом сенсоре Sony LYT-900 и включает систему переменной диафрагмы, представленную на Xiaomi 14 Pro. Она позволяет изменять значение диафрагмы в диапазоне между f/1,63 и f/4,0 с 1024 шагами диафрагмы. Как утверждают журналисты ресурса The Verge, которые побывали на демонстрации работы этой системы, она действительно закрывает диафрагму. Однако даже в наиболее открытом состоянии камера обеспечивает глубину резкости, сопоставимую с полнокадровыми камерами при значении диафрагмы f/4.0.

Камера 14 Ultra содержит сразу два телефото модуля с зумом 3.2x и 5x. В обоих случаях доступна система стабилизации изображения. Камера поддерживает запись видео в профиле Log и 10-битный HDR в Log. Для смартфона можно использовать дополнительную накладную ручку, которая делает устройство похожим на компактную камеру. Дополнительно этот аксессуар можно использовать как внешний аккумулятор.

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Основная камера Xiaomi 14 выполнена на базе трех 50-мегапиксельных сенсоров, которые используются в главном, сверхширокоугольном и телефото (3.2x) модулях.

Новые смартфоны Xiaomi 14 и 14 Ultra уже доступны для заказа на глобальных рынках (за исключением США) по цене от €999 и €1499, соответственно. В Украине с сегодняшнего дня уже доступна модель Xiaomi 14 в конфигурации 12/512 ГБ памяти по цене 44999 грн (в течение первой недели будет действовать льготная цена 39999 грн). Версия Xiaomi 14 Ultra поступит в продажу в Украине в конце марта.

Источник: The Verge

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