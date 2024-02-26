Xiaomi 14 уже доступен в Украине за 45 тыс. грн, а Xiaomi 14 Ultra в Европе стоит от €1500

В рамках выставки MWC 2024 компания Xiaomi представила глобальные версии своих флагманских смартфонов Xiaomi 14 и 14 Ultra. Китайский анонс этих устройств произошел немного раньше.
Более компактная версия Xiaomi 14 получила 6,36-дюймовый LTPO дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2670×1200 пикселей. В то же время версия Xiaomi 14 Ultra имеет 6,73-дюймовую панель с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. В обоих случаях используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти начинается с 12 ГБ, а емкость встроенного хранилища ─ с 256 ГБ. Емкость батареи в стандартной модели составляет 4610 мАч, а в версии Ultra ─ 5300 мАч.
Новые флагманы Xiaomi ориентированы на фотосъемку, следовательно, самое интересное в них ─ это модули камеры. Основная камера модели Xiaomi 14 Ultra основана на дюймовом сенсоре Sony LYT-900 и включает систему переменной диафрагмы, представленную на Xiaomi 14 Pro. Она позволяет изменять значение диафрагмы в диапазоне между f/1,63 и f/4,0 с 1024 шагами диафрагмы. Как утверждают журналисты ресурса The Verge, которые побывали на демонстрации работы этой системы, она действительно закрывает диафрагму. Однако даже в наиболее открытом состоянии камера обеспечивает глубину резкости, сопоставимую с полнокадровыми камерами при значении диафрагмы f/4.0.
Камера 14 Ultra содержит сразу два телефото модуля с зумом 3.2x и 5x. В обоих случаях доступна система стабилизации изображения. Камера поддерживает запись видео в профиле Log и 10-битный HDR в Log. Для смартфона можно использовать дополнительную накладную ручку, которая делает устройство похожим на компактную камеру. Дополнительно этот аксессуар можно использовать как внешний аккумулятор.
Основная камера Xiaomi 14 выполнена на базе трех 50-мегапиксельных сенсоров, которые используются в главном, сверхширокоугольном и телефото (3.2x) модулях.
Новые смартфоны Xiaomi 14 и 14 Ultra уже доступны для заказа на глобальных рынках (за исключением США) по цене от €999 и €1499, соответственно. В Украине с сегодняшнего дня уже доступна модель Xiaomi 14 в конфигурации 12/512 ГБ памяти по цене 44999 грн (в течение первой недели будет действовать льготная цена 39999 грн). Версия Xiaomi 14 Ultra поступит в продажу в Украине в конце марта.
Источник: The Verge
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