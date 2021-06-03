Xiaomi похвалилась, що всі акційні Mi 11 Ultra по 34 999 гривень розкупили трохи більше ніж за добу





Само собою, деталі щодо розміру першої партії ніхто не повідомляє.

2 червня український офіс на своїх офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram похвалився, що вся стартова партія флагманських смартфонів Xiaomi Mi 11 Ultra, яка надійшла у продаж 1 червня, була повністю розпродана трохи більше ніж за добу.

Нагадаємо, спочатку Xiaomi Mi 11 Ultra 12/256 ГБ планували продавати в Україні за нескромні 44 999 гривень — це при тому, що китайська ціна (так, без податків) суттєво нижча (еквівалент 27 719). Але зрештою звичайну рекомендовану ціну для України знизили до 38 999 гривень, а також встановили спеціальну акційну ціну в 34 999 гривень на перший тиждень продажів. Скільки саме екземплярів Xiaomi Mi 11 Ultra було продано за акційною ціною, як вже було сказано вище, не уточнюється.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 11 Ultra з-поміж інших флагманів 2021 року відрізняється в першу чергу масивним блоком на всю ширину задньої панелі, в якому поєднуються багатомодульна основна камера на 50-Мп сенсорі Samsung GN2 формату 1/1,12 дюйма та додатковий 1,1-дюймовий Always On екран. Всередині — все по максимуму: SoC Snapdragon 888, 6,81-дюймовий екран AMOLED з підтримкою частоти 120 Гц, батарея нового типу з анодом з оксиду кремнію на 5000 мА•год і підтримка надшвидкої бездротової зарядки потужністю до 67 Вт. До речі, тільки вчора Xiaomi продемонструвала технології 200-ваттної провідної зарядки та 120-ваттної безпровідної, які дозволяють повністю зарядити телефон з батареєю 4000 мА•год за 8 та 15 хвилин відповідно.

Наш детальний огляд Xiaomi Mi 11 Ultra можна почитати в окремому матеріалі.