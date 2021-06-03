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Xiaomi похвалилась, що всі акційні Mi 11 Ultra по 34 999 гривень розкупили трохи більше ніж за добу

Xiaomi похвалилась, що всі акційні Mi 11 Ultra по 34 999 гривень розкупили трохи більше ніж за добу

Xiaomi похвалилась, що всі акційні Mi 11 Ultra по 34 999 гривень розкупили трохи більше ніж за добу


Само собою, деталі щодо розміру першої партії ніхто не повідомляє.

2 червня український офіс на своїх офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram похвалився, що вся стартова партія флагманських смартфонів Xiaomi Mi 11 Ultra, яка надійшла у продаж 1 червня, була повністю розпродана трохи більше ніж за добу.

Нагадаємо, спочатку Xiaomi Mi 11 Ultra 12/256 ГБ планували продавати в Україні за нескромні 44 999 гривень — це при тому, що китайська ціна (так, без податків) суттєво нижча (еквівалент 27 719). Але зрештою звичайну рекомендовану ціну для України знизили до 38 999 гривень, а також встановили спеціальну акційну ціну в 34 999 гривень на перший тиждень продажів. Скільки саме екземплярів Xiaomi Mi 11 Ultra було продано за акційною ціною, як вже було сказано вище, не уточнюється.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 11 Ultra з-поміж інших флагманів 2021 року відрізняється в першу чергу масивним блоком на всю ширину задньої панелі, в якому поєднуються багатомодульна основна камера на 50-Мп сенсорі Samsung GN2 формату 1/1,12 дюйма та додатковий 1,1-дюймовий Always On екран. Всередині — все по максимуму: SoC Snapdragon 888, 6,81-дюймовий екран AMOLED з підтримкою частоти 120 Гц, батарея нового типу з анодом з оксиду кремнію на 5000 мА•год і підтримка надшвидкої бездротової зарядки потужністю до 67 Вт. До речі, тільки вчора Xiaomi продемонструвала технології 200-ваттної провідної зарядки та 120-ваттної безпровідної, які дозволяють повністю зарядити телефон з батареєю 4000 мА•год за 8 та 15 хвилин відповідно.

Наш детальний огляд Xiaomi Mi 11 Ultra можна почитати в окремому матеріалі.

Обзор смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra

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