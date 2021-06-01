В Україні почалися продажі Xiaomi Mi 11 Ultra — за зниженою (тимчасово) ціною 34 999 гривень





1 червня топовий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra через більш ніж два місяці після китайської прем’єри надійшов в продаж до офіційних українських рітейлерів.

Xiaomi Mi 11 Ultra вже доступний у вільному продажі — його можна буде придбати в авторизованих магазинах Mi Store, Smart Home, та роздрібних мережах офіційних партнерів Xiaomi. Перший тиждень — з 1 по 6 червня 2021 року — новинку можна придбати за спеціальною промо-ціною 34 999 гривень. Акція діятиме для клієнтів усіх магазинів-партнерів Xiaomi. Рекомендована роздрібна ціна Xiaomi Mi 11 Ultra для України — 38 999 гривень.

Прикметно, що Xiaomi суттєво знизила ціну Mi 11 Ultra — нагадаємо, спочатку компанія оцінила його у 44 999 гривень (то як, вже топ за свої гроші, чи ще ні?).

Нагадаємо, Xiaomi Mi 11 Ultra з-поміж інших флагманів 2021 року відрізняється в першу чергу масивним блоком на всю ширину задньої панелі, в якому поєднуються багатомодульна основна камера на 50-Мп сенсорі Samsung GN2 формату 1/1,12 дюйма та додатковий 1,1-дюймовий Always On екран. Всередині — все по максимуму: SoC Snapdragon 888, 6,81-дюймовий екран AMOLED з підтримкою частоти 120 Гц, батарея нового типу з анодом з оксиду кремнію на 5000 мА•год і підтримка надшвидкої бездротової зарядки потужністю до 67 Вт. До речі, тільки вчора Xiaomi продемонструвала технології 200-ваттної провідної зарядки та 120-ваттної безпровідної, які дозволяють повністю зарядити телефон з батареєю 4000 мА•год за 8 та 15 хвилин відповідно.

Наш детальний огляд Xiaomi Mi 11 Ultra можна почитати в окремому матеріалі.