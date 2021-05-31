Xiaomi анонсировала HyperCharge — новое поколение сверхбыстрой зарядки мощностью 200 Вт позволяет зарядить телефон с батарей 4000 мА•ч за 8 минут

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Или на 10% за 44 секунды.

Только USB-IF успела представить стандарт USB Type-C 2.1 с возможностью передавать мощность до 240 Вт, как Xiaomi подсуетилась с анонсом самой быстрой технологии проводной зарядки мощностью 200 Вт — она получила HyperCharge и позволяет полностью зарядить телефон с батареей на 4000 мА•ч всего за 8 минут.

Одновременно с проводной технологией зарядки на 200 Вт Xiaomi анонсировала новое поколение фирменной беспроводной зарядки мощностью 120 Вт — на полную зарядку уходит 15 минут. К слову, текущий максимум для серийных смартфонов Xiaomi — 120 Вт по проводу (Mi 10 Ultra) и 67 Вт по воздуху (Mi 11 Ultra).

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

Xiaomi не сообщает, какие смартфоны получат поддержку новой проводной зарядки на 200 Вт и беспроводной на 120 Вт, и когда они поступят в продажу.

Надо ли говорить, что проприетарные технологии сверхбыстрой зарядки подразумевают необходимость использования специальных зарядных устройств и кабелей. К тому же, есть множество подтверждений, что аккумуляторы изнашиваются быстрее, чем при использовании медлительных зарядок с более низкими токами. В прошлом году Oppo, которая вместе с Xiaomi лидирует в области быстрых зарядок, признала, что использование быстрой зарядки ведет к более быстрой деградации батареи смартфона.