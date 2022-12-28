Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 3, фитнес-браслет Redmi Band 2 и наушники Redmi Buds 4 Lite в ярких цветах

Помимо смартфонов Redmi K60 и Redmi Note 12 Pro Speed, 27 сентября компания Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 3, фитнес-браслет Redmi Band 2 и наушники Redmi Buds 4 Lite. Устройства уже продаются в Китае.

Redmi Watch 3

Часы оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 1,75”, плотностью пикселей 341 PPI и частотой обновления 60 Гц. Пиковая яркость экрана – 600 нит. Корпус имеет плоские боковые грани, подобно актуальным в этом году смартфонам и единственную физическую кнопку справа.

На Redmi Watch 3 работает функция Always-On Display, в каталоге присутствует более 200 сменных скинов циферблата. Поддерживается 121 режим тренировок. За счет большего аккумулятора Watch 3 теперь могут работать 12 дней без подзарядки, при этом будет работать мониторинг уровня кислорода в крови и пульсомер.

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Устройство сертифицировано для использования под водой при давлении 5 атм, а также работает с системой спутниковой навигации GNSS и GPS.

Часы Watch 3 позиционируются как полнофункциональные. Тем не менее, для звонков, совершаемых по Bluetooth необходим телефон. В часы встроен микрофон с шумоподавлением.

Цена Redmi Watch 3 установлена ​​на уровне 499 юаней ($71,5). Часы поставляются в черном или белом цвете (который напоминает цвет слоновой кости)и дополнительным набором из трех ремешков за 69 юаней ($9,9).

Redmi Band 2

С запуском этого носимого устройства границы между смарт-часами и фитнес-браслетом стали более размытыми. Band 2 оснащен 1,47” экраном, на 76% большим, чем у первого Redmi Band. Браслет шириной 9,99 мм весит 14,9 г.

Это устройство не поддерживает вызовы по Bluetooth, но все же предлагает необычные функции, такие как измерение кислорода в крови и отслеживание менструального цикла. В наличии более 30 режимов тренировок, а батарея может работать шесть дней без подзарядки при интенсивном использовании или почти 14 дней при «обычной» эксплуатации.

Redmi Band 2 стоит 159 юаней ($22,8) до конца 2022 года, затем цена увеличится до 169 юаней ($24,2). Доступны шесть цветов: флуоресцентный зеленый, розовое золото, черный, голубой, темно-зеленый и белый.

Redmi Buds 4 Lite

Эти наушники в Китае называются Youth («Юность») и позиционируются в расчете на молодую аудиторию, которая любит яркие цвета.

Buds 4 Lite оснащены 12-мм драйвером системой умного шумоподавления. Каждый наушник весит всего 3,9 г. Комплект из наушников и кейса обеспечивает до 20 ч автономной работы. Характеристики включают соединение Bluetooth 5.3 и сертификат защиты от влаги и пыли IP54.

Redmi Buds 4 Lite выпускаются в белом, черном, салатовом и оранжевом цветах, при этом кейс салатовых наушников черный снаружи. Их цена равна 139 юаней ($19,9) и в начале следующего года поднимется до 149 юаней ($21,4).

Источник: GSMArena