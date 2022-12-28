Xiaomi выпустила 3 смартфона серии Redmi K60: версия Pro получила чип Snapdragon 8 Gen 2, 120-ваттную зарядку и цену от $475

Компания Xiaomi провела презентацию, посвящённую устройствам своего суббренда Redmi. Одними из наиболее интересных новинок стали смартфоны флагманской серии Redmi K60, которая включает сразу 3 модели с тремя разными процессорами.

Redmi K60 Pro

Топовая версия Redmi K60 Pro оснащена 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 3200×1440 точек, частотой обновления изображения 120 Гц, частотой опроса сенсора 480 Гц, яркостью изображения 1400 нит и поддержкой HDR10+. Устройство содержит процессор Snapdragon 8 Gen 2, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и от 128 до 512 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 4.0.

В Redmi K60 Pro используется тройная основная камера. Она содержит главный модуль на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX800, дополненный оптической системой стабилизации изображения. Также доступны 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 118 градусов и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера в вырезе дисплея – 16-мегапиксельная.

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В смартфоне доступна батарея ёмкостью 5000 мАч и специальный чип Surge P1 для управления процессом зарядки. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 100% всего за 19 минут. Дополнительно поддерживается быстрая беспроводная зарядка мощностью 30 Вт. Устройство предлагается в цветах Green, White, Black и Champion Performance Edition.

Цена Redmi K60 Pro начинается с $475 за версию с 8/128 ГБ памяти и доходит до $660 за конфигурацию с 16/512 ГБ памяти. Продажи в Китае стартуют с 31 декабря.

Redmi K60

Модель Redmi K60 во многом похожа на старшего собрата. Она также содержит 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1440p и такие же конфигурации памяти, но в данном случае применяется более старый процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Камера тоже тройная, но главный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора с OIS. Прочие модули камер такие же, как у версии Redmi K60 Pro.

В Redmi K60 ёмкость батареи увеличена до 5500 мАч, но быстрая проводная зарядка обеспечивает меньшую мощность – 67 Вт. Беспроводная зарядка та же – 30-ваттная.

Смартфон Redmi K60 доступен в цветах White, Green, Blue Leather и Black with Carbon по цене от $360 (8/128 ГБ памяти) до $515 (16/512 ГБ памяти). Старт продаж в Китае запланирован на 31 декабря.

Redmi K60E

Версия Redmi K60E стала первой во флагманской линейке K, получившей в конце названия букву E. Xiaomi пока не уточнила её значение. Устройство тоже содержит 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Отличия заключаются в максимальной яркости (1200 нит) и цветопередаче (10 бит вместо 12 бит).

Аппарат комплектуется процессором Mediatek Dimensity 8200 и менее производительной памятью: LPPDR5 вместо LPDDR5X и UFS 3.1 вместо UFS 4.0. Главный модуль камеры имеет 48-мегапиксельный сенсор и OIS. Также есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Как и у Redmi K60, модель Redmi K60E содержит батарею ёмкостью 5500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, но беспроводной зарядки здесь нет.

Смартфон Redmi K60E уже поступил в продажу в Китае по цене от $315 за версию с 8/128 ГБ памяти.

Источник: gsmarena