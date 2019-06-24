Xiaomi продала 1 млн фитнес-браслетов Mi Band 4 за первые восемь дней (и этот только в Китае, глобальные продажи стартуют 26 июня)





Компания Xiaomi заявила, что ей удалось продать 1 млн фитнес-браслетов Mi Band 4 за первые восемь дней с момента начала продаж. Речь идет о временном промежутке с 14 по 21 июня и рынке Китая, так как на глобальный рынок браслет выйдет только 26 июня.

Модель Xiaomi Mi Band 4 отличается от предшественника более крупным цветным дисплеем, который позволил серьезно улучшить интерфейс гаджета. Физические размеры и вес практически не изменились (к новинке подходят ремешки от третьей версии), а вот функциональность стала более богатой за счет голосового ассистента, возможности управлять воспроизведением музыки, более точного определения фитнес-активности и т.д.

Напомним, что браслет Mi Band 4 будет продвигаться в Европе под обозначением Mi Smart Band 4, его стоимость составит 35 евро, что не так уж и много на фоне Mi Band 3 с ценником 30 евро. Судя по предзаказам в украинских сетях электроники, в нашей стране стоимость браслета составит 1299 грн.

Источник: GSMarena