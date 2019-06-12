Европейская версия фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 получила название Mi Smart Band 4 и ценник 35 евро, продажи стартуют 26 июня





Вчера китайская компания Xiaomi официально представила новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 у себя на родине, а уже сегодня провела европейскую презентацию новинки.

Судя по информации с испанского сайта, в Европе фитнес-браслет будут называть Xiaomi Mi Smart Band 4, подчеркивая приставкой «Smart» более продвинутую функциональность модели (на том же сайте «старый» Mi Band 3 так и остался Mi Band 3).

На сайте уже можно оставить предзаказ, при этом доступна всего одна версия Mi Smart Band 4 — черного цвета и без NFC по цене 34,99 евро. Реальные продажи начнутся 26 июня, очевидно, примерно в тот же временной промежуток этот фитнес-браслет официально появится и в Украине (естественно, китайская версия приедет в Украину раньше и будет дешевле).

Напомним, что новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 получил цветной 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 240×120 точек. Базовая версия с аккумулятором на 135 мАч может продержаться в автономном режиме 20 дней, а более продвинутая с NFC и голосовым ассистентом — только 15 дней (из-за повышенного энергопотребления и менее емкого аккумулятора на 125 мАч). Стоимость Mi Band 4 в Китае стартует с отметки $25 за обычную версию, за вариант с NFC придется отдать $35, а за лимитированную Avengers Limited Edition — $50.

Источник: Xiaomi