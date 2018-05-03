Обновлено: Xiaomi рассчитывает привлечь около $10 млрд за счет первичного размещения акций. Это IPO должно стать крупнейшим в мире с 2014 года

Xiaomi была создана в 2010 году, тогда исполнительный директор Лэй Цзюнь говорил о планах провести первую продажу акций не раньше, чем в 2025 году. Но после менее удачных 2015-2016 годов компания вновь продемонстрировала взрывной всплеск продаж по итогам 2017 года, и сейчас рассчитывает выйти на биржу до конца этого года. На этой неделе Xiaomi подала заявку на первичное размещение акций на Гонконгской бирже.

Производитель не стал предавать огласке свои планы, но издание The Wall Street Journal из достоверных источников узнало, что Xiaomi рассчитывает привлечь около $10 млрд при оценке в $100 млрд. Как отмечает издание, IPO Xiaomi может стать крупнейшим в мире в этом году. К слову, сейчас рыночная стоимость компании оценивается примерно в $70 млрд.

Одновременно Xiaomi опубликовала финансовый отчет по итогам 2017 года. За весь 2017 год Xiaomi выручила 114,6 млрд юаней (около $18 млрд), что на 67% больше, чем годом ранее. Но все же финансовый результат оказался отрицательным, убытки составили 43,89 млрд юаней (около $6,9 млрд).

В начале этого года аналитики высказывали смелое предположение, что после IPO рыночная капитализация Xiaomi может взлететь до $200 млрд. При этом говорилось, что IPO позволит Xiaomi получить не менее $5 млрд наличными, которые компания сможет вложить в разработку новых продуктов в рамках выбранного курса. В конце 2017 года Лэй Цзюнь заявил, что в течение следующих 10 лет приоритетными для компании станут разработки, так или иначе связанные с искусственным интеллектом.

Обновлено: Как пишет Bloomberg, IPO Xiaomi на $10 млрд станет самым крупным в мире с 2014 года, когда на биржу вышла китайская компания Alibaba (в ходе IPO на бирже в Нью-Йорке Alibaba привлекла $25 млрд).

Источник: WSJ