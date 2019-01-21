Xiaomi сделала Survival Game — свою королевскую битву для Android, которая одновременно похожа и на PUBG, и на Fortnite

Только в прошлом месяце Xiaomi запустила в Индии платформу для разработки игр Poco GDV и намекнула на скорый выпуск собственного проекта в популярном нынче жанре «Королевская битва», призванной стать конкурентом небезызвестным PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) и Fortnite. И вот на днях Xiaomi выпустила Survival Game — собственную мобильную игру для Android в жанре Battle Royale. Справедливости ради, закрытое бета-тестирование Xiaomi Survival Game стартовало еще в конце 2018 года, но на этой неделе вышла финальная версия, что означает свободный доступ к игре всем желающим. Тут стоить оговорить, что игра ориентирована на рынок Индии, но едва ли это станет особой помехой для тех, кто очень захочет в нее поиграть.

Судя по имеющейся информации и опубликованным скриншотам, разработчики Xiaomi, не мудрствуя лукаво, просто скопировали геймплей вышеупомянутых популярных онлайн-шутеров PUBG и Fortnite, наложив его на собственную карту.

В Survival Game есть космический корабль, где игроки появляются, прежде чем выбрать место для прыжка с парашютом. Кроме того, есть транспортные средства для перемещения и сбора ресурсов, разбросанных по всей карте. Игроки могут создавать своих собственных персонажей. В целом по сеттингу игра Survival Game очень похожа на PUBG, тогда как от Fortnite она позаимствовала дизайн персонажей. Но Xiaomi называет собственный проект оригинальным и не похожим на другие игры жанра Battle Royale.

Говоря о графике, визуальные эффекты довольно посредственные, хотя Xiaomi говорит, что игра была оптимизирована для обеспечения наилучшего качества.

Остается добавить, что Survival Game весит 185 МБ, что значительно меньше по сравнению с другими Battle Royale.

Источник: Gizchina