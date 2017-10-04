Xiaomi установила рекорд продаж смартфонов в сентябре – более 10 млн – и планирует продолжать в том же духе

Компания Xiaomi официально заявила, что она смогла реализовать более 10 млн смартфонов на протяжении сентября 2017 года. Об этом заявил глава компании Лей Джун в сообщении в Weibo.

Лей Джун также отметил, что впервые в истории компании объём поставок смартфонов превысил рубеж в 10 млн устройств в месяц. Причиной такого успеха стала высокая популярность модели Redmi Note 4 в Индии. Ещё одним фактором, повлиявшим на рост продаж, стало изменение подхода к сбыту продукции. Ранее Xiaomi полагалась, в основном, на онлайн продажи смартфонов. Но с недавнего времени компания также стала активно развивать сеть розничных магазинов. В одном только Китае в этом году было открыто более 200 таких точек продаж.

Причём, останавливаться на достигнутом Xiaomi не намерена. На протяжении четвёртого квартала 2017 года компания также планирует ежемесячно продавать более 10 млн смартфонов. Помочь в достижении этой цели поможет дальнейшее расширение сети розничных магазинов. 1 октября в Китае было открыто 20 новых магазинов, а в скором времени их общее количество планируется увеличить до 300. В более отдалённых планах – к 2020 году – компания намерена нарастить количество точек розничных продаж уже до 1000. Также планируется открывать новые магазины Mi Store и за пределами Китая.

Если Xiaomi сможет выполнять запланированные объёмы продаж в четвёртом квартале, то по итогам 2017 года совокупный объём реализации смартфонов превысит отметку 90 млн устройств.

Источник: gizmochina, gizmochina, digitimes