Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi Air 2S TWS с автономностью 24 часа и поддержкой кодека LHDC

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Xiaomi выпустила полностью беспроводные наушники Mi Air 2S, которые отличаются длительным временем автономной работы и усовершенствованной технологией Bluetooth. Это улучшенная версия модели Xiaomi Mi Air 2.

Беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2S оснащены 14,2-миллиметровыми динамиками и чипом с поддержкой Bluetooth 5.0. Устройство также поддерживает кодек LHDC, который является альтернативой Qualcomm aptX-HD и доступен для всех производителей смартфонов с Android 10. LHDC имеет режим работы с низкими задержками. Сигнал передаётся на оба наушника по отдельности, а не на «главный» наушник, как во многих других моделях.

Беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2S могут работать без подзарядки на протяжении 5 часов. При использовании комплектного зарядного кейса автономность увеличивается до 24 часов. Сам кейс можно заряжать через проводное соединение USB-C или с помощью беспроводной зарядной площадки на базе стандарта Qi. Полная зарядка требует около одного часа.

В наушниках нет поддержки функции активного шумоподавления, но Xiaomi использует микрофоны для подавления шума во время разговоров. При помощи сенсорного управления пользователь может принимать звонки и управлять громкостью. Благодаря инфракрасным сенсорам устройство способно определять, что пользователь извлекает наушник из уха, и автоматически ставить воспроизведение на паузу. Среди прочих функций значится глубокая интеграция с MIUI, например, вызов ассистента Xiao AI, работа с голосовыми командами, передача всплывающих уведомлений о подключении наушников на смартфон.

Новые беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2S поступят в продажу в Китае через 5 дней по цене около $56.

Источник: gsmarena