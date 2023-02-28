Xiaomi зарегистрировала торговую марку Modena — для своего первого автомобиля, который поступит в массовое производство в 2024 году

Xiaomi зарегистрировала торговую марку Modena вместе с некоторыми вариациями кодового наименования. В описании заявки указано, что марка будет использоваться для транспортных средств.

Ранее ходили слухи, что первый автомобиль Xiaomi Modena будет выпускаться в двух версиях (причем первая будет позиционироваться как конкурент Tesla Model 3), а в 2025 году выйдет второй серийный автомобиль производителя под названием Lemans.

Над Modena интенсивно трудятся более 2300 сотрудников R&D Xiaomi. Ожидается, что автомобиль поступит в массовое производство в 2024 году.

В сентябре 2022 года генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил, что первый тестовый автомобиль Xiaomi сошел с конвейера по графику, а зимние испытания запланированы на декабрь. Позже в сети появились фото, на которых, вероятно, изображена будущая Modena.

В марте 2021 года совет директоров китайского производителя электротехники Xiaomi одобрил выход на автомобильный рынок, а в сентябре компания сообщила о регистрации дочернего предприятия Xiaomi EV Company Limited с уставным капиталом $10 млрд юаней ($1,55 млрд).

Xiaomi планирует запустить завод по производству автомобилей, расположенный в городе Ичжуан, на юго-восток от Пекина, который будет построен в два этапа — сначала линия на 150 тыс., а затем его мощность будет расширена до 300 тыс. единиц. Недалеко от завода Xiaomi также построит штаб-квартиру, офисы и помещения для проведения исследований для своего автомобильного подразделения.

Источник: gadgettendency