Xiaomi выходит на автомобильный рынок — собирается за 10 лет вложить 10 миллиардов долларов в развитие направления

Совет директоров Xiaomi одобрил создание бизнеса по производству умных электромобилей и утвердил планы инвестировать в его развитие 10 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

Xiaomi намерена создать для управления новым бизнесом отдельную дочернюю компанию и выступит ее единоличным владельцем. Управление новоиспеченным автомобильным подразделением возьмет на себя главный исполнительный директор Xiaomi Group Лэй Цзюнь.

Анонс стал частью двухдневной крупной презентации XiaomiMegaLaunch, где компания представила множество новых продуктов, включая пять смартфонов Mi 11, фитнес-браслет Mi Band 6, свой первый смартфон со сгибаемым экраном Mi Mix Fold и пару ноутбуков Mi Notebook Pro.

Чем конкретно будет заниматься новое подразделение по производству умных электромобилей Xiaomi, пока неизвестно. На презентации глава Xiaomi перед объявлением о выходе на рынок электромобилей вспомнил о встрече с главой Tesla Илоном Маском, а затем показал прототип первого электромобиля — «дом на колесах», заполненной разными продуктами компании. Этот проект — обычное промо. В рамках специальной акции на Новый год Xiaomi решила воплотить в реальность желания трех клиентов. В итоге команда за три месяца сделала этот трейлер. Иными словами, Xiaomi снова всех разыграла со своим электромобилем, как в 2020 году с радиоуправляемой машинкой Suzuki Jimny.

