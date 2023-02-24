Geely запускает Galaxy — новую линейку электромобилей высокого класса для конкуренции с Tesla и BYD

Новая линейка Galaxy будет включать 7 моделей, первым на рынке появится электрический гибридный кроссовер L7 — во втором квартале 2023 года.

Geely, один из крупнейших китайских производителей автомобилей, уже имеет набор электробрендов, включая линейку Zeekr, запущенную в 2021 году. У Zeekr был хороший старт — в 2022 году было продано более 20 000 моделей 001.

В новой линейке Galaxy будет представлено ​​две серии: L — для гибридных автомобилей (включая внедорожник L7 и седан L6) и E — для электромобилей. Geely говорит, что работает над передовыми гибридными двигателями и технологией автономного вождения.

Основанная миллиардером Ли Шуфу, Geely также контролирует набор международных автомобильных брендов, включая Lotus, шведский Volvo и Polestar, малайзийский Proton и Lynk & Co. На китайском рынке электромобилей на компанию приходится 5,4% продаж — Geely ​​занимает четвертое место в соответствующем рейтинге, где ее опережают BYD, SAIC Motor и Tesla.

В 2022 году продажи Geely были ниже прогнозируемых — 1,43 миллиона автомобилей (включая автомобили с ДВС) против 1,65 миллиона.

Источник: Bloomberg