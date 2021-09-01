Xiaomi EV — китайский гигант зарегистрировал дочернюю компанию по разработке электромобилей

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Китайский технологический гигант Xiaomi Corporation сообщил о завершении регистрации дочернего предприятия Xiaomi EV Company Limited с уставным капиталом $10 млрд юаней ($1,55 млрд). Управление новоиспеченным автомобильным бизнесом взял на себя главный исполнительный директор Xiaomi Group Лэй Цзюнь.

В марте совет директоров Xiaomi одобрил выход на автомобильный рынок и создание отдельной дочерней компании для управления новым бизнесом. И вот сейчас Xiaomi завершила создание новой бизнес-единицы Xiaomi EV — на текущий момент в ней работает 300 сотрудников, тщательно отобранных из 20 тысяч кандидатов. Со временем штат планируют расширить.

С момента объявления до фактической регистрации автомобильного подразделения Xiaomi EV прошло пять месяцев. За это время команда Xiaomi EV, выстраивая стратегию на рынке электромобилей, провела более 2000 опросов и посетила больше 10 отраслевых предприятий. Частью этих усилий по подготовке к запуску собственного электромобиля стала покупка за $77,37 млн разработчика технологий автономного вождения Deepmotion Tech.

Пока что единственным разработанным Xiaomi электромобилем, о котором известно, остается «дом на колесах» — его создали за три месяца в рамках промо-кампании. Ранее производитель утвердил планы инвестировать в развитие автомобильного направления 10 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. Когда Xiaomi собирается выпустить свой первый легковой электромобиль и какой он будет, пока остается лишь гадать.