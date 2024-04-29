«Игра престолов» станет игрой онлайн — в ней будет Джон Сноу

Сайт Redanian Intelligence узнал, что студия Nexon разрабатывает MMORPG по мотивам сериала «Игра престолов». Nexon стоит за недавним успешным шутером The Finals и некоторыми другими играми.

Действие игры разворачивается на севере — известно, что в ней присутствуют Винтерфелл и Стена. История разворачивается где-то во времена 4 и 5 сезонов «Игры престолов». Руз Болтон уже является Стражем Севера, а Джон Сноу с Сэмом Тарли все еще на Стене.

Игрок встретится с этими и другими персонажами, но оригинальный актерский состав сериала не будет озвучивать персонажей. Новые актеры постараются звучать подобно голосам актерского состава HBO.

В игре, у которой пока нет названия, есть сюжетная кампания, но она происходит онлайн. Игрок может выбирать между главными героями мужского и женского пола, также может не делать этого выбора. По имеющимся данным игра напоминает The Elder Scrolls Online, но известно не так много деталей.

Неизвестно, кто будет главным героем игры, а также время ее выхода. Сайт предполагает, что речь идет о 205 или 2026 году.

В прошлом «Игра престолов» имела несколько игровых адаптаций, но большинство из них не имели успеха. Серия игр «Игра престолов» от Telltale была отменена из-за закрытия Telltale Games (компания снова открылась). Одной из самых популярных игр по «Игре престолов» с 84% результатом на Metacritic стала стратегия Reigns: Game of Thrones.