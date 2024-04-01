«Надеялись на лучше, чем 50/50»: творцы «Игры престолов» о волне хейта после финала 8-го сезона

Премьера хитового фэнтези-сериала HBO, основанного на книгах Джорджа Р. Р. Мартина, состоялась еще в далеком 2011 году и хотя сериал успешно удерживал внимание зрителей на протяжении восьми напряженных сезонов, его завершение мало кому пришлось по душе.

В новом выпуске подкаста Happy Sad Confused шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайс заявили, что ожидали лучшей реакции от аудитории.

«Мы знали, что реакции будут противоречивыми, но надеялись на что-то лучшее, чем 50/50. Мы точно не хотели, чтобы было так много ненависти», — говорит Бениофф.

Д. Б. Уайс в комментарии сослался на сетевой эффект:

«Мы не приняли во внимание сетевой эффект. Обычно он может помочь шоу, как линия положительной обратной связи. Но мы не учли, что некоторым людям финал понравится, а некоторым нет».

«Игра престолов», хоть и скромно стартовала, впоследствии стала одним из самых популярных шоу на HBO. Количество зрителей увеличивалось с каждым последующим сезоном — причем 8-й стал самым популярным с потрясающими 46 млн просмотров.

На момент выхода 7 и 8 сезонов, сериал уже превзошел события оригинального романа Мартина, поэтому создатели не имели исходного материала и пытались завершить собственноручно ряд сюжетных линий — в том числе противостояние с Королем Ночи и избрание нового правителя Вестероса.

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По последним сообщениям Мартин написал 1100 страниц книги «Ветра зимы» — шестой книги из серии «Песни льда и огня», по которым создана «Игра престолов» (столько же, сколько он написал по состоянию на декабрь 2022 года).

Писатель также анонсировал сразу 8 сериалов из вселенной «Игры престолов». Летом ожидаем уже второй сезон «Дома дракона», также в этом году стартует разработка «Рыцаря семи королевств» — сериала, основанного на новеллах о Рыцаре Дунке (Сэр Дункан Высокий — впоследствии Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосце Эгге (впоследствии короля Эйгона V Таргариена).

HBO тем временем сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене (события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов»).

Относительно прямого сиквела «Игры престолов», посвященного Джону Сноу — то в HBO до сих пор не дали «зеленого света» для сериала. Мартин в своем блоге писал, что идея спин-оффа исходила именно от Кита Харрингтона, который уже собрал команду сценаристов и консультировался с писателем.

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Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайс тем временем выпустили новую совместную работу — сериал «Проблема 3 тел», который экранизирует бестселлер Лю Цисиня. Шоу собрало на Netflix 11 млн просмотров всего за 4 дня, что делает его вторым по количеству просмотров англоязычным шоу на платформе, однако получило противоречивые отзывы в Китае.

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