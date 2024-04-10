-1 спиноф «Игры престолов». HBO прекратила разработку сериала о Джоне Сноу

Сериал столкнулся с проблемами из-за «нехватки исходного материала» — как и последние сезоны «Игры престолов».

Несмотря на то, что основной сериал завершился еще в 2019 году, фэнтези-франшиза продолжается несколькими дополнительными проектами. В 2022 году было объявлено о разработке сиквела, который будет следовать за Джоном Сноу — однако сейчас исполнитель главной роли Кит Харингтон заявил, что HBO прекратила планирование проекта.

«На самом деле, я не хотел, чтобы стало известно о разработке сериала, потому что люди начинают делать разные теории, с восторгом или ненавистью к идее», — сказал Харингтон в интервью Screen Rant. «В настоящее время сериал не разрабатывается. Мы не смогли найти правильную историю. Возможно, в будущем мы вернемся к идее, но сейчас она прочно застряла на полке».

С похожей проблемой столкнулись создатели «Игры престолов», когда разрабатывали последние сезоны — на момент выхода 7-го и 8-го, сериал уже превзошел события оригинального романа Мартина, поэтому шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс не имели исходного материала и пытались завершить собственноручно ряд сюжетных линий (в том числе противостояние с Королем Ночи и избрание нового правителя Вестероса).

В недавнем интервью Бениофф и Вайс заявили, что рассчитывали получить лучшую реакцию на финал шоу.

Что касается сериала о Джоне Сноу, то на самом деле он никогда и не получал официального подтверждения от HBO, в отличие от других спинофов. В июне выйдет уже второй сезон «Дома дракона», также в этом году стартует разработка «Рыцаря семи королевств» — сериала, основанного на новеллах о Рыцаре Дунке (Сэр Дункан Высокий — впоследствии Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосце Эгге (впоследствии короля Эйгона V Таргариена).

HBO также сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене (события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов»).