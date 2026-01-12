Игроки возмущены: Polymarket отказывается выплачивать ставки на вторжение в Венесуэлу

Почти через неделю после того, как США ударили по Венесуэле и похитили ее президента Николаса Мадуро, платформа ставок Polymarket отказывается выплачивать средства тем, кто делал ставки на вторжение США в Венесуэлу. Пользователи обвинили платформу в манипуляциях.

Спор возник после того, как компания заявила, что военная операция США 3 января не является вторжением. Оригинальным вопросом было: «Вторгнутся ли США в Венесуэлу до …», с перечнем возможных дат. В описании отмечалось, что ставка будет выплачена, если «Соединенные Штаты начнут военное наступление с целью установления контроля над любой частью Венесуэлы», а решение будет приниматься на основе «консенсуса авторитетных источников».

3 января спецподразделения США на вертолетах вошли на территорию Венесуэлы и захватили Николаса Мадуро и его жену. По имеющимся данным, в результате атак погибшие по меньшей мере 100 человек. После этого многие пользователи ожидали выплат. Однако Polymarket добавил примечание, в котором отметил, что операция не соответствует условиям ставки.

«Этот рынок касается военных операций США, направленных на установление контроля. Заявление президента Трампа о том, что они будут «управлять» Венесуэлой, сделанное со ссылкой на текущие переговоры с венесуэльским правительством, само по себе не означает, что операция по захвату и вывозу Мадуро является вторжением», — объясняют в Polymarket.

Решение платформы вызвало возмущение среди участников рынка.

«Почти наверняка это должно было быть «да» после того, как Трамп примерно 20 раз на пресс-конференции заявил, что США теперь контролируют Венесуэлу», — пишет один из игроков, который поставил $1 876 на вторжение США в Венесуэлу до 31 марта.

Другие участники также поставили под сомнение позицию платформы.

«Все называют это вторжением. Нет никакой математической возможности, чтобы операция по захвату и вывозу могла состояться без вторжения на любую точку венесуэльской территории», — говорит другой пользователь.

Oxford Learner’s Dictionary определяет глагол invade как «войти в страну, город и т.д., используя военную силу с целью установления контроля над ним». Merriam-Webster определяет invade как «войти с целью завоевания или ограбления». Поэтому, появились и обвинения Polymarket в мошенничестве.

«Они думают, что за все это мошенничество не будет никакого наказания. Они открыто меняют правила и манипулируют рынком. Готовится большой материал для расследования в отношении Polymarket со стороны Министерства юстиции США. Не волнуйтесь», — жалуется пользователь, который поставил $123 на этот результат.

После захвата Мадуро администрация США заявила о контроле над венесуэльскими нефтяными активами. Президент Дональд Трамп сообщил, что США заберут от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти для продажи на открытом рынке.

«Эта нефть будет продана по рыночной цене, а эти средства будут находиться под моим контролем как президента Соединенных Штатов Америки, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!» — сказал Трамп.

Ставки на вторжение США в Венесуэлу резко выросли после операции, но впоследствии упали почти до нуля. В то же время пользователи продолжают делать ставки на будущие сценарии: около $6,5 млн поставлено на вторжение до конца января и еще $2 млн — до конца марта. Инцидент происходит на фоне обвинений в том, что инсайдер, который заранее знал об атаке США на Венесуэлу, заработал более $400 000, делая ставки на подобные события. По утверждению, все его ставки выиграли.

Оспаривание результатов, которые не нравятся участникам рынков ставок, быстро становится типичным явлением в этой отрасли: подобные споры уже велись вокруг выбора журналом Time «Человека года» и слишком амбициозных обещаний Илона Маска по программе автономных роботакси Tesla. Интересно: после захвата Мадуро ставки на возможное вторжение США в Гренландию находились на уровне около 9 центов, тогда как ставки на то, приобретут ли США контроль над частью датской территории до конца года, составляли 15 центов. Кстати, в прошлом году объем торгов на Polymarket достиг примерно $20 млрд.

