Задержанный президент Венесуэлы Николас Мадуро имеет тайный резерв до 660 000 биткоинов - считают аналитики

После задержания Николаса Мадуро в криптосообществе резко активизировались слухи о скрытом биткоин-резерве Венесуэлы. Страна могла накопить, а Мадуро «припрятать» от 600 до 660 тыс. BTC, что по текущим ценам эквивалентно примерно $60-70 млрд.

Сразу после появления информации об аресте Мадуро в криптомедиа и соцсетях начали массово распространяться предположения о так называемом «теневом резерве», который формировался годами для обхода американских санкций. Одна из ключевых версий заключается в том, что с 2018 года Венесуэла системно продавала золото через Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. По этой логике, полученные средства использовались для покупки биткоина с целью создания резерва, который не проходил через традиционную финансовую систему.

Отдельную роль в этой схеме, по данным журналистских расследований, могла играть государственная нефтяная компания PDVSA. С 2023 года она начала принимать оплату за венесуэльскую нефть в стейблкоине USDT. Далее эти средства, по утверждению аналитиков, конвертировались в BTC, что позволяло избегать долларовых расчетов и контроля со стороны американских регуляторов. Издание Bitbo подчеркивает, что речь идет о undeclared bitcoin reserve — необъявленном резерве, существование которого не подтверждено ни одним государственным органом. Подобную риторику используют Odaily и другие криптомедиа, описывая эти данные как long-rumored claims, основанные на неофициальных оценках и «разведданных».

В самой соцсети X тему активно подхватили несколько аккаунтов. Пользователь aleabitoreddit написал о потенциальном масштаб скрытых BTC-запасов Венесуэлы. Аккаунт CHAINISLE_EN распространил эти утверждения в Х, акцентируя внимание на диапазоне 600-660 тыс. BTC. Аналитик Thomas Braziel отдельно отметил, что в случае подтверждения таких объемов речь идет об одном из крупнейших необъявленных биткоин-резервов в мире.

В то же время официально подтвержденные данные остаются минимальными: венесуэльские власти ранее признавали наличие лишь 240 BTC, изъятых в рамках внутренних антикоррупционных дел. Если же «теневой резерв» действительно существует, базовый сценарий, который обсуждают аналитики, предполагает углубление расследований со стороны США, блокирование активов и длительные судебные процессы. Альтернативный вариант — вмешательство Министерства финансов США, которое теоретически может попытаться включить эти монеты в стратегический резерв, если они окажутся под американской юрисдикцией.

Источник: Investors.com