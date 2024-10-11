Бармен за $30 000: роботы-гуманоиды Tesla разливали напитки гостям во время презентации роботакси

Вместе с презентацией автономного такси и фургона Tesla показала и новую итерацию своего робота-гуманоида.

На видео можно увидеть, как Optimus с легкостью выполняет ежедневные человеческие задачи (например, вынести пакет с мусором или полить растения), однако наиболее интересно выглядит момент, когда робот берет на себя роль официанта/бармена — и раздает гостям конфеты и разливает напитки.

«Optimus будет ходить среди нас. Вы можете прямо сейчас подойти к роботам и они подадут вам напитки», — сказал со сцены Илон Маск.

Он также добавил, что Tesla Optimus с легкостью выгуляет собаку, покосит газон или посидит с детьми — и все это по цене от $20 000 до $30 000 в перспективе.

Впервые о разработке роботов-гуманоидов Маск объявил три года назад, тогда как прототипы нам показали в октябре 2022-го — одну собранную модель, которая едва двигалась, и модель, которая стояла на подставке и махала зрителям рукой. В то же время на промо, которое следовало за презентацией, роботы увереннее ходили и взаимодействовали со средой.

В прошлом году Tesla представила версию Optimus Gen 2 — «более человеческую» с 11 степенями свободы в руках и тактильными датчиками на пальцах для манипулирования предметами. Робот также на 10% легче и на 30% быстрее предыдущей итерации

В апреле Маск заявил, что уже к концу 2024-го Optimus начнет выполнять «полезные задачи», тогда как в следующем году — может поступить в продажу.

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Источник: The Verge

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