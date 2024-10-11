Tesla Cybercab: автономное роботакси без руля и педалей с ориентировочной ценой до $30 тыс.

Tesla провела мероприятие We, Robot, во время которого анонсировала несколько новых футуристических автомобилей. Звездой шоу (кроме самого Элона Маска) стало роботакси под названием Cybercab. Хотя окончательное название еще не совсем понятно, поскольку во время презентации Маск использовал слова Cybercab и Robotaxi.

Несмотря на фактическую презентацию автомобиля, деталей на самом деле немного. На сайте компании есть страница с ограниченным количеством информации, поэтому приходится ориентироваться только на то, что было сказано и увидено на событии.

Cybercab представляет собой 2-местный автомобиль с дверцами-бабочками. Важно, что авто не имеет привычных органов управления — руля и педалей. Панели приборов, рычага или джойстика коробки передач, кнопок также нет. На передней панели доступен только огромный дисплей.

Также автомобиль не имеет заднего стекла. Большинство, если не все показанные прототипы имели золотое покрытие. Маск сказал, что Tesla имела 20 Cybercab на мероприятии.

Когда автомобиль ездил на мероприятии, казалось, что он имел матричные фары, встроенные в переднюю световую панель, похожую на то, что есть на Tesla Cybertruck. Выглядит так, что авто имеет большой багажник.

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Cybercab станет первым автомобилем Tesla, в стандартной комплектации которого есть беспроводная индукционная зарядка. Эта функция может быть полезной в беспилотных транспортных средствах, поскольку это позволяет автомобилю заряжаться самостоятельно, без необходимости подключать его к розетке.

Tesla показала короткое видео, на котором автоматизированная система может очистить автомобиль.

Tesla не обнародовала большинство характеристик нового автомобиля. О дальности электромобиля ничего не сообщалось. Однако Маск назвал ориентировочную стоимость эксплуатации — $0,20 за милю (около $0,125 за километр), что выглядит амбициозно.

Илон Маск также отметил, что потребители смогут купить Cybercab. Это авто будет не только для автономного автопарка Tesla Network, о котором Маск рассказывал годами. Он заявил, что Tesla стремится продать Robotaxi / Cybercab меньше чем за $30 тыс. Производство планируется начать в 2026 году, но Маск признал, что часто ошибается со своими временными прогнозами, и авто может появиться в 2027 году.

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Источник: electrek