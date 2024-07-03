Игровые ноутбуки Acer Nitro 16/17 и Nitro V 16 с процессорами AMD Ryzen 8040 и ИИ поступили в продажу в Украине по цене от 40 тыс. грн

Компания Acer объявила о начале продаж в Украине новых игровых ноутбуков Acer Nitro 16/17 и Nitro V 16. Эти новинки оборудованы процессорами AMD Ryzen серии 8040 вплоть до Ryzen 9 8945HS. Также конфигурации включают видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 40. Диагональ экрана модели Nitro 16 составляет 16 дюймов с пропорциями экрана 16:10 и разрешением WQXGA или WUXGA. Модель Nitro 17 оборудована 17,3-дюймовым экраном QHD с классическим соотношением сторон 16:9. Устройства предлагают частоту обновления до 165 Гц и скорость отклика матрицы 3 мс. Дополнительно сообщается о поддержке адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC. Ноутбуки серии Nitro обеспечивают охват 100% цветовой гаммы DCI-P3. Конфигурации ноутбуков Acer Nitro 16/17 и Nitro V 16 могут содержать до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц. Дисковая подсистема основана на SSD NVMe PCIe 4-го поколения емкостью до 2 ТБ (в режиме RAID 0). Устройства включают полнофункциональный порт USB 4 Type C, два порта USB 3 (один из которых предусматривает возможность зарядки, когда устройство выключено), видео выход HDMI, устройство для считывания карточек MicroSD и беспроводной модуль Wi-Fi 6E. Аудиосистема DTS:X ULTRA выполнена на базе двух динамиков мощностью 2 Вт. Полноразмерная клавиатура с выделенными клавишами WASD имеет четыре зоны RGB подсветки (сплошная подсветка янтарного цвета в Nitro V 16). Предусмотрена отдельная выделенная кнопка для запуска интерфейса NitroSense. Программа NitroSense предназначена для управления и мониторинга всех важных параметров ноутбука. Она позволяет переключаться между четырьмя предварительно настроенными режимами работы ноутбука в зависимости от выполняемых задач. Отдельно отмечается использование набора технологий, основанных на ИИ. Они оптимизируют работу графического и центрального процессоров, памяти, системы охлаждения, программного обеспечения, а также многое другое, что позволяет устройству работать как можно продуктивнее и тише. Веб-камера и массив из трех микрофонов использует возможности ИИ для улучшения качества изображения, фильтрации шумов, размытия фона и тому подобное. ИИ-технологии Acer PurifiedView и Acer PurifiedVoice 2.0 улучшают опыт пользователя во время стриминга игрового процесса или общения с помощью видеосвязи.

Цена:

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRWEU.002) — от 39 999 грн.

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.006) — от 43 999 грн.

Acer Nitro V 16 ANV16-41 (NH.QRVEU.005) — от 51 399 грн.

Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.004) — от 72 399 грн.

Acer Nitro 16 AN16-42 (NH.QSLEU.001) — от 80 999 грн.

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSEEU.002) — от 58 089 грн.

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSDEU.005) —от 80 999 грн.

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.003) — от 76 819 грн.

Acer Nitro 17 AN17-42 (NH.QSCEU.001) — от 82 400 грн.

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